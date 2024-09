Sepei de la Diputación inicia campaña de prevención de incendios en comunidades de vecinos

El edificio de vecinos de la avenida de la Bondad número 16 de Cáceres se ha convertido, este viernes, en el punto de arranque de una campaña informativa y de prevención promovida por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres.



En concreto, el objetivo de esta campaña es proveer a la ciudadanía de la provincia de información adecuada para que sepan lo que deben, o no deben hacer, en caso de incendio en un edificio de vecinos de tres o más alturas. Todo ello, para facilitar el trabajo del personal de extinción de incendios y para prevenir consecuencias más graves.



Así pues, la elección de esta comunidad de vecinos no ha sido casual, hace poco más de una semana se produjo un incendio en uno de los pisos del edificio. Y aquí se han desplazado bomberos del Sepei para reunirse con los vecinos y vecinas del bloque y hacerles llegar carteles informativos.



En este encuentro, el jefe de salida del Sepei de Cáceres, Antonio Martín, ha explicado las pautas básicas de actuación en caso de incendio y ha destacado las acciones correctamente realizadas por los vecinos de ese edificio, lo que permitió que el incendio no se propagase y que se realizaran las evacuaciones sin ningún tipo de contratiempo.



Son cinco las recomendaciones esenciales para actuar en caso de incendio: la utilización de detectores de humo que permitan alertarnos de que se está produciendo un incendio; llamar al 112 para que se activen los servicios de emergencias; permanecer dentro de las casas en caso de humo en la escalera; cerrar puertas y ventanas de las viviendas para que no se propague el humo ni se generen corrientes de aire que aviven el incendio, y seguir las instrucciones del personal de bomberos para evacuar el edificio de forma ordenada y segura.



Estos carteles informativos van a ser distribuidos por toda la provincia. Por un lado, se van a colocar carteles en edificios en los que ha tenido lugar algún incendio y, por otro, se va a hacer llegar el material a los administradores de finca para que ellos puedan distribuirlo en las comunidades de vecinos que administran, fundamentalmente en Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Coria, según informa la Institución provincial en una nota de prensa.