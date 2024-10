Quintana resalta "labor imprescindible e indispensable" del Banco de Alimentos de Cáceres

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha resaltado la "labor imprescindible e indispensable" que realiza el Banco de Alimentos de Cáceres para "intentar ayudar a aquellos que lo necesitan".

Quintana ha visitado este viernes las instalaciones de la entidad, situadas en el silo del barrio de Aldea Moret, donde ha recordado que "España es un país solidario" que cuenta con el mayor número de organizaciones no gubernamentales de Europa y "donde la solidaridad del español está más que garantizada".

"Yo creo que es una cuestión que no siempre resaltamos, pero esa solidaridad del español hace que podamos ayudar a aquellos que más lo necesitan", ha dicho el delegado del Gobierno que ha resaltado que la mejor forma de luchar contra las desigualdades y que nadie se quede en el camino "es buscar empleo a las personas".

En este punto, ha recordado que los datos de empleo en el país son "históricos" porque "nunca hubo 21.400.000 personas trabajando como hay en el día de hoy y jamás hubo más de 9 millones de mujeres trabajando".

"Pero eso no significa que incluso en el pleno empleo siempre habrá personas necesitadas y siempre será imprescindible tener organizaciones como el Banco de Alimentos", ha puntualizado.

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos de Cáceres, Juan Carlos Fernández Rincón, ha agradecido la visita y el apoyo de las instituciones para llevar a cabo la labor de proveer de alimentos a las asociaciones que trabajan con los más desfavorecidos. En el caso del banco cacereño, se atiende a unas 8.000 personas en la provincia.

Fernández Rincón ha recordado que los cambios en el modelo de reparto, con la implantación de las tarjetas-monederos está dificultando que la comida llegue a algunas familias que no acaban de solicitar esta herramienta que, por otra parte, no llega a otras instituciones como comedores sociales o casas de acogida que no son núcleos familiares, por lo que no pueden optar a esas tarjetas-monederos.

De cara a la Gran Recogida de Alimentos, que se llevará a cabo en los supermercados el último fin de semana de noviembre, Fernández Rincón ha recordado que se trata de "intentar antes de final de año hacer un reparto para que la gente más desfavorecida pase unas navidades dignas".

En cuanto a los productos que más se necesitan, el aceite, la leche, galletas y productos precocinados para conseguir un ahorro energético son los más demandados.