Unidas lleva al Pleno de Cáceres plan de movilidad con peatón en centro de las políticas

El Grupo Municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres presentará una moción al Pleno ordinario que se celebra este jueves, 21 de noviembre, para impulsar una planificación integrada y sostenible de la movilidad que tenga al peatón como centro de las políticas, ya que considera que "Cáceres está orientada casi exclusivamente al tráfico de vehículos motorizados".

Concretamente, entre las medidas que se proponen está que el Ayuntamiento acondicione la red de senderos entre Montesol y el Paseo Alto, dotándola de servicios básicos para su uso, tales como una iluminación adecuada, bancos, sombra mediante árboles y fuentes de agua.

También se demanda que toda obra municipal que afecte a la movilidad incluya, como requisito indispensable, la adecuación del espacio peatonal, ampliando las aceras donde sea necesario y dotándolas de condiciones de seguridad, accesibilidad y comodidad.

A su vez, la moción solicita que el Ayuntamiento implemente medidas efectivas para evitar que coches y vehículos de carga estacionen en aceras y espacios destinados a la movilidad peatonal, "protegiendo de esta manera el espacio público en cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad universal y uso seguro de la vía pública y de las propias ordenanzas municipales", recoge el texto.

Con todo ello, la formación quiere favorecer la movilidad peatonal en la ciudad porque "es la mejor prácticamente desde cualquier criterio; es la más barata, la más sana, la que menos contamina, y socialmente la mejor porque facilita la vida a las personas con problemas de movilidad y convierte las calles en punto de encuentro entre los ciudadanos".

Al mismo tiempo, la portavoz municipal de UP, Consuelo López, considera que la falta de planificación en este asunto "es muy grave" porque "el Ayuntamiento no toma en consideración a las personas con problemas de movilidad, a la madres y padres, a nuestras abuelas, a las muchas personas que caminan con muletas o con bastón. Implica no tomar tampoco en consideración a las familias, a las que obligamos a moverse por aceras incómodas e inseguras para los niños".

En la moción se recuerda que Cáceres pertenece la Red de Ciudades que Caminan, una asociación de municipios de España y de otros países que se comprometen a poner a los peatones en el centro de las políticas de movilidad urbana, y sin embargo "la movilidad en Cáceres está orientada casi exclusivamente al tráfico de vehículos motorizados, en muchos casos a costa de la movilidad, la accesibilidad y la seguridad de los peatones".

De hecho, Unidas Podemos critica que "gran parte" de las nuevas obras municipales no cumplen directrices nacionales y regionales y "ni siquiera se cumple la Ordenanza de Movilidad Urbana de Cáceres", porque las aceras aparcamientos de coches y camionetas de reparto, "que no sólo ocupan el espacio peatonal, sino que además en muchos casos ponen en peligro a los ciudadanos al obligarlos a circular por la calzada".

"Esta desidia se refleja en el diseño de la organización vial, que no es que priorice la circulación de coches, es que ignora las necesidades de quienes se desplazan a pie. Esto se manifiesta en multitud de aspectos, como la secuenciación de los semáforos, la lejanía de los pasos de peatones con o sin semáforo o la casi total ausencia de elementos necesarios para la movilidad peatonal como bancos o fuentes", concluye.