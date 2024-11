CCOO urge más de treinta contrataciones en Correos para campaña de Navidad en la provincia

Ep.

El secretario provincial de la Sección Sindical CCOO-Correos Cáceres, José Luis Molero, ha señalado que serán necesarias, al menos, entre 30 y 40 contrataciones de cara a la campaña de Navidad en la provincia de Cáceres, por lo que de no realizarse este refuerzo de la plantilla se llevarán a cabo paros y protestas en el organismo estatal.

Molero ha explicado este viernes en rueda de prensa que se está a la espera de que la entidad publique un borrador con la estimación de contratación para reforzar los servicios en la campaña de navidades, que empieza el próximo 1 de diciembre, así como las condiciones laborales y los días que se trabajarán.

No obstante, el sindicato teme que para la provincia de Cáceres se estime en poco más de cinco contratos cuando las necesidades de la entidad es mucho mayor, ya que hay algunas localidades con trabajadores de baja laboral que no han sido sustituidos por lo que los compañeros de otros pueblos tienen que asumir su carga de trabajo.

Localidades como Losar de la Vera, Trujillo, o Torrejoncillo, tienen falta de personal en Correos pero "la falta de contratación por bajas o por días de asuntos particulares es generalizado", ha dicho Molero, que ha indicado que todo ello está repercutiendo en el servicio que se presta al ciudadano.

Algunos de estos municipios arrastran esta falta de personal desde el verano y todavía no se han cubierto las plazas, al igual que tampoco se contrató personal para suplir las vacaciones en la época estival, lo que hizo que muchos carteros, sobre todo en zonas rurales, tuvieran que hacerse cargo de varios pueblos a la vez.

"Esto lo que supone es que un deterioro del servicio público, principalmente el ciudadano, no va a recibir su correspondencia a tiempo, tiene pérdida de fechas, cuando hay una cita del INE, cuando hay una cita de la Seguridad Social, hemos tenido muchísimos problemas con las fechas, porque no llegaban a tiempo las correspondencias", ha resaltado Molero.

En su comparecencia ha recordado que actualmente se está negociando el convenio colectivo de esta sociedad estatal y el desarrollo de un nuevo plan estratégico tras la entrada del nuevo presidente, Pedro Saura, tras el cese del anterior presidente en diciembre del año pasado.

"Hemos pasado a una siguiente etapa, que es la del nuevo presidente... y ya hemos empezado otra vez el diálogo social y hemos empezado a hablar de lo que es un plan estratégico", ha dicho Molero, que aunque considera "flojo" este nuevo plan, sí valora que "ya están apostando por la empresa Correos como empresa pública, porque nosotros les estamos diciendo que no hay futuro para Correos si no hay un proyecto de servicio público y no hay un proyecto fiable si no hay un compromiso político y económico".

También ha valorado que se haya aumentado la financiación de este servicio público pero hace falta cerrar este plan estratégico, "con el que no estamos de acuerdo".

"Estamos ahora mismo sin una legislación, no tenemos a dónde agarrarnos para exigir los derechos, porque estamos funcionando todavía con el convenio de 2011", ha explicado el dirigente sindical, que ha reclamado un marco legal para los trabajadores de Correos en el que se prime la actividad y los ingresos.