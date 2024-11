La Diputación de Cáceres recuerda a las víctimas asesinadas con una performance

La Diputación de Cáceres se ha sumado este 25N a la conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres con un emotivo acto a las puertas del palacio provincial en la capital cacereña.

En el acto institucional, ha estado conducido por la diputada de Igualdad, Antonia Molina, que se ha preguntado qué ocurriría si en un año 40 futbolistas o 40 jueces fueran asesinados. "Este país temblaría, todo el mundo estaría escandalizado, pero mueren 40 mujeres por el hecho de ser mujer y hacemos un minuto de silencio".

Durante el acto, Molina ha explicado que con este acto la diputación cacereña y todas las personas que han participado en él "alzamos la voz contra el silencio, recordamos a las que ya no están, a las silenciadas por la violencia".



Así, ha expresado que se trata también de rendir un homenaje "a las que siguen luchando, a las que resisten, a las que encuentran el valor de decir no estoy sola, a las que se atreven a desafiar el silencio, a reclamar lo que les pertenece, su vida, su libertad, su dignidad" insistiendo en que como sociedad "tenemos la responsabilidad de ayudarlas a escapar de esta trampa, la más brutal representación de la desigualdad".



Tras este preámbulo, la técnica de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Maite Telo, ha procedido a la lectura del manifiesto institucional, a lo que ha seguido la puesta en escena de la performance titulada 'El Silencio no calla', en la que un grupo de personas voluntarias, coordinadas por Atakama Producciones y Teatro Maltravieso, han gritado los nombres, uno a uno, de las mujeres asesinadas en lo que va de año por su parejas o ex parejas, y la edad en la que las mataron.



El punto álgido de la actuación ha sido el momento en el que, como parte de la intervención, las actrices y actores se han encerrado en una bolsa mortuoria, dejando a la luz, de manera impactante, la magnitud del número de mujeres a las que la violencia machista les ha arrebatado la vida.



Tal y como se ha recordado, son 1.285 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas desde 2003; 41 en lo que va de 2024, cifra a la que hay que añadir una más: Cloe, joven de 15 años asesinada en Orihuela, Alicante, por su ex pareja, de 17.



Además, ha añadido que, "en este incesante listado podemos incluir a las niñas y a los niños asesinados por la violencia vicaria, a las niñas y niños huérfanos que no tienen a su madre cerca, a los padres y las madres que han perdido a su hija".



El acto ha finalizado con la lectura del poema 'Duele' de Inma Chacón, a cargo de la profesora del IES Norba Caesarina, Marisa González; y, se ha escuchado la música de piano, a cargo del director de la Banda Provincial de la Diputación de Cáceres, Antonio Luis Suárez.