Morales sobre Charo Cordero: "representaba la política alejada del fango y la crispación"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado este miércoles la figura de Charo Cordero de la que ha dicho que "representaba la política con mayúsculas, la del diálogo permanente y la del acuerdo, alejada del fango y de la crispación".



El máximo responsable de la Institución provincial cacereña ha asistido en Plasencia al acto de entrega a la familia de Charo Cordero de la copia del azulejo que se instalará en el entorno de la Puerta Trujillo y el parking de la Calle Eulogio González, espacio que pasará a tener el nombre de la que fuera presidenta de la Diputación de Cáceres, fallecida en diciembre de 2020, y se llamará 'Plaza María del Rosario Cordero Martín'.



Así pues, en un sencillo pero emotivo acto celebrado en el Salón Noble del Ayuntamiento de Plasencia Morales ha acompañado a la hermana de la presidenta, Toñi Cordero, y al alcalde de Romangordo, Evaristo Blázquez, en este homenaje organizado desde el Ayuntamiento de Plasencia, encabezado por su alcalde, Fernando Pizarro, y en el que también han participado concejales y concejalas de los distintos partidos políticos que componen la corporación municipal placentina.



En este sentido, Morales ha agradecido al Ayuntamiento de Plasencia y a su alcalde este gesto de reconocimiento a Charo Cordero porque "ella demostró, siendo portavoz adjunta, la capacidad de diálogo que tenía" y que siguió practicando cuando fue presidenta, "porque tuvimos claro que tenía que ser presidenta, porque veíamos en ella a la política con mayúsculas", ha dicho.



"Ahora echas de menos, en este momento de lodazal, fundamentalmente en ámbitos nacionales y regionales, echas de menos a la política con mayúsculas, es una pena que en este país la noticia más importante sean siempre los enfrentamientos, los insultos, las descalificaciones... todo esto que es lo negativo de la política, y eso estaba en las antípodas de lo que era Charo", ha apuntado.



En su intervención, ha insistido en que "ella era diálogo permanente, consenso, incluso cuando no había consenso buscaba las fórmulas para que no hubiera ningún tipo de crispación". "Este acto es el agradecimiento a una forma de entender la vida pública, la política, que Charo siempre profesó", ha subrayado.



El presidente ha expresado también que sigue el ejemplo que ella marcó "un ejemplo de diálogo permanente" y prueba de ello es que "este año una vez más la Diputación de Cáceres ha aprobado el Presupuesto para 2025 por unanimidad de PSOE y PP".



"Esto pasa desapercibido y sería muy importante que los medios de comunicación hicieran pedagogía del diálogo, del encuentro y no de los enfrentamientos y los insultos y las descalificaciones que estamos viendo", ha enfatizado, según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



Morales ha insistido en el apoyo que la ciudad va a seguir recibiendo por parte de la Diputación por ser un enclave y motor de desarrollo del norte de la provincia, y porque "la función que tienen las instituciones es hacer más fácil la vida de la gente más allá del color político".



Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha explicado que el lugar elegido es un espacio que, gracias a los fondos europeos de la Estrategia DUSI 'Plasencia y su entorno', ejecutados por la institución provincial y el compromiso de Charo Cordero, "ha pasado de ser una zona degradada de la ciudad a transformarse en un espacio nuevo, ordenado y que invita a adentrarse en la zona monumental de la ciudad".



Finalmente, el primer edil placentino también ha destacado los atributos de empatía, cercanía y humanidad de Cordero, "una mujer que -desde la presidencia de la institución provincial- tuvo siempre presente a Plasencia".