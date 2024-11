El Gobierno de Cáceres continúa con la oposición negociación de los presupuestos de 2025

Ep.



El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, ha señalado que continúa la negociación con los grupos políticos de la oposición para incorporar al borrador de presupuestos de 2025 las medidas "que puedan ser interesantes", y ha adelantado que las cuentas se llevarán a un pleno municipal este mes de diciembre.



Orgaz ha indicado que se están estudiando medidas que han aportado los tres grupos (PSOE, Vox y Unidas Podemos) y ha descartado que las negociaciones con Vox estén rotas después de que la formación mostrara esta semana el malestar por la gestión de las ayudas a la natalidad.



"Las negociaciones no están rotas ni con Vox ni con el Grupo Municipal Socialista ni con el Grupo Municipal de Unidas Podemos. Nosotros hablamos con todos los grupos y hemos recibido propuestas de todos los grupos, lo cual es, por supuesto, de agradecer si vienen con el espíritu de mejorar el proyecto de este equipo de Gobierno", ha subrayado el portavoz este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.



Orgaz ha recordado que el equipo de Gobierno del PP está en minoría y por lo tanto no le queda otra que requerir apoyos para sacar adelante las cuentas o bien, los dos votos a favor de los concejales de Vox o bien la abstención del PSOE, que también daría luz verde a las cuentas en caso de que Vox no las apoyase.



"Lo que tenemos que hacer por responsabilidad es escuchar al resto de formaciones y recoger aquellas propuestas que puedan ser interesantes para la ciudad. Y hemos hablado con el Partido Socialista, hemos hablado con Vox y hemos hablado con Unidas Podemos... y estamos trabajando en esa integración de todas las propuestas", ha insistido.



Así, el Ejecutivo local mantiene el compromiso de presentar un proyecto de presupuestos al Pleno Municipal antes de que finalice el año, es decir, a lo largo de este mes de diciembre y "a partir de ahí pues tendrán que ser los distintos grupos los que expliquen los motivos que les llevan a apoyar o a rechazar el presupuesto que, como digo, este gobierno lo está trabajando con el objetivo de dar satisfacción a una amplia mayoría, porque creemos que es lo responsable".



Y con respecto a la gestión del 'cheque bebé' que ha criticado Vox, Orgaz ha explicado que la convocatoria de las ayudas a la natalidad está abierta hasta el día 15 de diciembre o hasta que finalicen los fondos. "En este momento ni ha llegado el día 15 de diciembre y se siguen gestionando solicitudes puesto que había fondos", ha recordado.



Por ello, ha indicado que, a estas alturas del ejercicio económico no caben modificaciones presupuestarias en el caso de que se agotase la partida inicial, porque "es que materialmente no es posible tenerlo aprobado antes del 1 de enero".



En su caso, Orgaz ha conminado a trabajar para que el presupuesto de 2025 recoja "más fondos para hacer frente a esta medida", por lo que ha dicho que no entiende la postura de Vox de "esa posible decepción" por la gestión de las ayudas a la natalidad.