Miajadas moderniza su comercio local con un mercado de abastos con soluciones digitales

El nuevo Mercado de Abastos de Miajadas, con soluciones digitales de servicio, ha sido el escenario en el que se ha clausurado el proyecto piloto denominado 'Miajadas, Mercado Digital Abierto', impulsado por la Diputación de Cáceres y el ayuntamiento miajadeño, con el apoyo europeo a través del fondo NextGeneration, con el que se ha trabajado para la modernización del comercio local y la mejora de la atención a las demandas ciudadanas.



En concreto, el acto ha reunido, en la noche de este jueves, a un gran número de vecinos y vecinas de la localidad y representantes políticos, sociales y económicos, entre ellos el vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, Fernando García Nicolás, y el alcalde de Miajadas, Antonio Díaz Alías.



Así pues, tras meses de actividades con asesoramiento personalizado a comerciantes, formación práctica, elaboración de la ruta del comercio, el fomento de las compras locales o las llamadas "catas digitales", el proyecto inaugura no solo "una nueva era para el comercio local", como ha indicado García Nicolás, sino un mercado de abastos, que han podido recorrer los asistentes, con soluciones digitales de servicio y comunidad, como smart lockers, taquillas refrigeradas, tótems con pantallas digitales, pantallas promocionales interactivas, etcétera.



Con este proyecto piloto, "no solo se ha modernizado el comercio local, sino que se ha demostrado el poder de la colaboración entre comerciantes, instituciones y técnicos y técnicas, destacando la visión comunitaria que han adoptado los comerciantes para reposicionar sus negocios", ha añadido.



Así, ha concluido, la Diputación "reafirma su compromiso de continuar respaldando estas iniciativas para que el impulso que hemos conseguido no se detenga y sigamos familiarizándonos, desde el comercio, con las tecnologías avanzadas de modo que se mejore la competitividad y se pueda ofrecer una experiencia de compra moderna y eficiente".



Entre los principales avances implementados destacan los smart lockers y taquillas refrigeradas, soluciones especialmente diseñadas para facilitar la recogida de productos en el propio mercado. Estas taquillas permiten a los comerciantes almacenar productos en condiciones óptimas y a los usuarios/as recoger sus compras en cualquier momento, ajustándose así a las necesidades y horarios de los clientes.



Además, se han instalado tótems interactivos con pantallas digitales en el interior y un sistema de pantallas promocionales de vídeo en el exterior, que permitirán a los comercios y al ayuntamiento difundir información, promociones y actividades en tiempo real.



Esta tecnología ofrece a los visitantes una experiencia interactiva y atractiva, y brinda a los negocios locales una plataforma de marketing para conectar con su público de manera eficaz, según informa en una Institución provincial en una nota de prensa.



Otra de las novedades más destacadas es la habilitación de espacios con equipamiento mobiliario para eventos y jornadas en la planta superior del edificio. Un lugar moderno y cómodo para la realización de actividades que promuevan la cultura local, la gastronomía y el comercio de proximidad, ampliando así la funcionalidad del Mercado de Abastos como un punto de encuentro comunitario.



Además, se implementa un servicio de control de flujos, que llevará a cabo un conteo y monitorización de la participación, uso y afluencia, para que los negocios del mercado tengan más información del funcionamiento y se pueda mejorar la experiencia de los clientes.