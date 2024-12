Ep.



La Navidad de Cáceres no contará este año con pista de hielo en la Plaza Mayor, ya que ninguna empresa ha concurrido a la licitación pública abierta por el consistorio para instalar esta atracción y cuyo plazo de presentación de ofertas concluyó el viernes pasado. El concurso público se convocó toda vez que se desestimó la solicitud del empresario que la montó el año pasado por las deudas contraídas con el ayuntamiento, "lo que hacía inviable ser beneficiario de una ocupación de vía de forma directa".



Así lo ha indicado el alcalde cacereño Rafael Mateos, que ha confirmado que el concurso ha quedado desierto, al tiempo que ha avanzado que se trabaja para que en la Plaza Mayor "haya una oferta de ocio, sobre todo para los más pequeños".



"Por lo tanto, yo espero que esta semana podamos tener encima de la mesa diseñado ese plan para que la Plaza Mayor se vuelva a convertir en el centro neurálgico de la ciudad", ha indicado el regidor este lunes al ser preguntado por este asunto tras la presentación del Premio de Poesía Cáceres Patrimonio de la Humanidad.



Mateos ha insistido en que habrá atracciones para que "los cacereños puedan bajar a la Plaza Mayor a disfrutar de la Navidad y sobre todo los más pequeños tengan una oferta de ocio importante, que es de lo que se trata". "Para nosotros la Navidad es una fecha muy marcada en el calendario, fue uno de nuestros compromisos y queremos que la Navidad en Cáceres sea única y repetible cada año, y en eso estamos trabajando y así va a ser", ha recalcado.



Al ser preguntado sobre si en la contratación de esa oferta de ocio puede surgir el problema de que las empresas ya estén comprometidas con otras ciudades debido a la proximidad de las fechas navideñas, el alcalde ha indicado que ya se estaba trabajando en esta alternativa de ocio "incluso antes de saber si se habían presentado o no ofertas" porque "las cosas hay que trabajarlas con tiempo".



Pero, a renglón seguido, ha recordado que todavía quedan veinte días para la Navidad y que la Plaza Mayor sigue acogiendo actos por lo que "no puede estar ni debe estar ocupada dos meses por las atracciones de Navidad porque hay muchos actos y todo lo que se organiza en la Plaza Mayor hay que compatibilizarlo con otra serie de actividades y con otros compromisos de asociaciones y entidades que tienen ya solicitudes fechas".



"Nuestro objetivo es que cuando comience la Navidad, realmente ya cerca del día 20, que es cuando creo que dan vacaciones a los pequeños, esa Plaza Mayor cuente con una oferta de ocio", ha incidido.



Respecto a la ausencia de la pista de hielo, el alcalde ha insistido en que, al principio, se intentó acudir a la adjudicación directa pero cuando se inició el expediente "se detectó que había deudas por parte del empresario, que por lo tanto lo hacía inviable ser beneficiario de una ocupación de vía de forma directa".



Por ello, se acudió a la solución de buscar una licitación "por si había alguna empresa que estuviese interesada", cosa que no ha ocurrido porque ninguna ha presentado su oferta. "Las cosas vienen cuando vienen y ante un problema hay una solución que es lo que estamos poniendo encima de la mesa", ha concluido.