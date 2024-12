Campaña Ayuntamiento Cáceres para respetar aparcamientos personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Cáceres ha lanzado una campaña de sensibilización que lleva por lema 'Respeta mi espacio' para concienciar a la sociedad de la necesidad de respetar el derecho de las personas con movilidad reducida a aparcar en plazas de estacionamiento reservadas para ellas.



En concreto, la ciudad cuenta con 750 plazas de aparcamiento en la vía pública reservadas para personas con problemas de movilidad y en algunas de ellas se va a pintar el eslogan de la campaña, para tratar de poner aún más el foco en la necesidad de respetar el derecho de estas personas a usar esas plazas. Además se instalarán carteles en distintas paradas de autobús urbano con el citado lema.



El anuncio lo ha realizado el alcalde cacereño, Rafael Mateos, durante el acto de conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se ha celebrado en el Foro de los Balbos este martes con la participación de asociaciones representadas en el Consejo Sectorial de la Discapacidad.



Dentro de esta campaña, la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, han asistido después a la actividad 'Respeta mi espacio', durante la cual se ha pintado este lema en el aparcamiento para personas con movilidad reducida ubicado en la Plaza Marrón.



Además, las asociaciones Aspainca, Emex, Aemdi, Aspace y Cocemfe continuarán desarrollando esta campaña pintando el lema en las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad próximas a sus centros de atención repartidos por varios barrios de la ciudad.



Así pues, en el acto celebrado en el Foro de los Balbos, Míriam Rivero, de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Extremadura (Emex); y Fernando Domínguez, de la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) han leído el Manifiesto sobre la Accesibilidad, en el que se señala que el buen uso de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida "depende de la colaboración y responsabilidad de toda la ciudadanía", tal y como detalla el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



Y es que "estas plazas no son un lujo ni un privilegio; son una necesidad vital para quienes enfrentan retos de movilidad, asegurando su acceso a la participación ciudadana. Hacer un uso correcto de estos espacios, refleja nuestra empatía, civismo y respeto hacia los derechos de los demás", recoge el manifiesto, que hace un llamamiento a la implicación colectiva para garantizar que estas plazas cumplan su función.



Al mismo tiempo, el texto añade que "el respeto por estos espacios es un compromiso para lograr una sociedad accesible e inclusiva para toda la comunidad" y el Consejo Sectorial de la Discapacidad de Cáceres, quiere que "este compromiso sea colectivo y permanente".



"Nuestro objetivo es lograr una ciudad accesible, desde cualquier perspectiva. Un Cáceres donde las aceras sean amplias y lisas, con rampas, sin postes o farolas que impidan el paso, disponer de ascensores, escaleras automáticas, semáforos con voz, carteles con información adaptada y accesible sensorial y cognitivamente", han reivindicado en el manifiesto.



Asimismo, estos colectivos piden edificios y espacios públicos que sean totalmente accesibles. "Cáceres debe seguir siendo un referente de accesibilidad, un lugar donde todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan vivir, aprender, trabajar y disfrutar", concluye el texto.



ABRIR LOS OJOS



Por su parte, el primer edil cacereño ha destacado en su intervención la capacidad que tiene estas personas para "hacernos abrir los ojos". "Creo que con vuestras palabras y vuestros gestos, lográis que todos seamos conscientes de las barreras que aún nos quedan por derribar".



A su vez, Mateos ha indicado que se ha avanzado mucho en el campo de la accesibilidad pero aún "queda mucho camino que recorrer" para eliminar barreras "físicas", en las que el Ayuntamiento trabaja de manera directa "tratando de que Cáceres sea lo más accesible posible".



"Pero también sobre las mentales, aquellas que son más complejas de abordar y en las que debe haber consenso unánime para trabajar para conseguirlo", ha agregado el alcalde, que ha añadido que la campaña que se pone en marcha pretende poner el foco "en la necesidad de respetar el derecho -que no lujo como algunos piensan- de aparcar en estos espacios".



Así, Mateos ha incidido en que además de un derecho es también "una necesidad" porque si no, muchas veces no podrían ni bajar la silla de ruedas o mover a la persona en cuestión con el espacio que se necesita para hacerlo. "Es una cuestión de respeto y de saber convivir en sociedad", ha apostillado.



Por último, el máximo regidor de la capital cacereña se ha referido a la obra 'Somos personas' que esta semana pasada se ha representado en el Gran Teatro y que "a muchos les removió en su asiento" porque "la vida no va de etiquetas, va de personas".

"Todos tenemos nuestros límites y todos tenemos nuestras capacidades. Abramos la mirada para crecer juntos en este sentido", ha concluido.