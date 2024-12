Inés Rodríguez reivindica leyes que faciliten inclusión personas con discapacidad

La logopeda e 'influencer', Inés Rodríguez, ha reclamado a las administraciones que "cambien las leyes que hagan falta" para que las personas con discapacidad puedan vivir mejor.

"No estamos pidiendo nada del otro mundo, son cosas factibles y más con la cantidad de medios y tecnología que hay, solo hace falta voluntad política y cambio social", ha dicho la joven con parálisis cerebral.



En Cáceres, Rodríguez ha participado, en una jornada de actividades y talleres organizados por Cermi Extremadura con la colaboración de la Diputación de Cáceres, que se ha desarrollado en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña.



Con la naturalidad que ya es de sobra conocida en sus redes sociales, la logopeda con parálisis cerebral ha sido muy clara al hablar en la jornada que se ha celebrado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este martes.



"Es verdad -ha reconocido Inés Rodríguez- que hemos avanzado muy rápido, teniendo en cuenta el poco tiempo que llevamos saliendo a la calle las personas con discapacidad, pero no se puede dejar de pelear, cada uno como podamos".



En su intervención, ha explicado que ella llegó a las redes viendo a otras personas con discapacidad "haciendo sus movidas", añadiendo que "cuantas más personas seamos y visibilicemos lo que nos dé la gana, mucho mejor, que hagamos los vídeos que queramos, si se hacen vídeos de maquillaje, pues por qué no voy a hacer yo un vídeo de maquillaje. Se trata de visibilizar el mayor número de realidades posibles, esto ayudará muchísimo a la inclusión".

En esta jornada de visibilización y de reivindicación las distintas asociaciones y federaciones, que integran Cermi, han mostrado sus servicios, sus proyectos y, han organizado actividades y talleres, fundamentalmente, con niños y niñas de distintos centros educativos.



En este sentido, Isabel Fernández, coordinadora de Aspace Extremadura, ha indicado que son "actividades dinámicas que les permite ponerse en la piel de una persona con discapacidad, conocen las dificultades que pueden encontrar en su día a día".



Así, han podido caminar con los ojos cubiertos y la ayuda de un bastón o acceder a un recinto con silla de ruedas, como destallaba Toni Vigara, educador social de Cocemfe, quien reclama que más que hablar de inclusión, "tenemos que hablar de convivencia real entre personas con y sin discapacidad, porque yo tengo una discapacidad y no me siento fuera de la sociedad, soy parte de ella y, desde pequeños, tenemos que ver la necesidad de una convivencia real, nadie nos tiene que incluir, ya somos parte de la sociedad".



"Reivindicación" es la palabra que también ha repetido el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien considera que "hay que pasar a la acción" en temas que son "mandato ético y legal", como es el acceso a la vivienda, el tema principal en torno al que ha girado el manifiesto de este día, "reforma inmediata" de la ley para imponer como obligatorias las obras y actuaciones de accesibilidad.



Para Morales, "no se puede ver normal que aún hoy, cuando se promueven viviendas públicas no se lleva a la práctica algo que todos asumimos y es que sea inclusiva", algo que, se debe incentivar también en las promociones privadas, "incentivar o instar con la capacidad legislativa de cada gobierno, ya sea el central o el de las comunidades autónomas".



El presidente de la Diputación también ha querido poner énfasis en este día ha sido en la necesidad de "solventar el hecho de que las asociaciones que trabajan con las personas con discapacidad no estén al albur de ayudas o subvenciones del gobierno de turno, esto tenemos que resolverlo, verlo desde las políticas públicas".



Respecto a la accesibilidad de las viviendas, el delegado de ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, también ha incidido en la necesidad de hacer que, "desde el principio, se diseñen accesibles, siempre será más fácil iniciar algo de cero bien hecho que corregirlo después, y para ello hay que ayudar a concebir la inclusión, concebir un espacio en el que caben todas las personas".



OTRAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA SEMANA



La pretensión, tanto de la diputación como de Cermi Extremadura, es que a lo largo de actividades y jornadas de puertas abiertas, colectivos ciudadanos puedan conocer los programas, los servicios de las asociaciones así como interactuar con personas con discapacidad.



Este martes 4 de diciembre, a las 10,00 horas, Cocemfe Cáceres llevará a cabo una jornada de puertas abiertas en la que participarán los usuarios de Cocemfe y usuarios de centros de mayores de Cáceres. Además de conocerse e intercambiar impresiones, practicarán el juego de la bocha adaptada y disfrutarán de una actuación teatral a cargo de la Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad (AEMDI), bajo la dirección de Maltravieso Artes Escénicas.



Ya el 5 de diciembre, será el Centro Ocupacional Down Cáceres el que abra sus puertas, en este caso a alumnos y alumnas del instituto Al-Qázeres, que conocerán el huerto inclusivo creado por el centro ocupacional.



Este mismo día, a las 10,00 horas, en Plasencia, se llevará a cabo una visita cultural inclusiva y guiada al Museo Etnográfico Pérez Enciso, así como a los centros de la Diputación de Cáceres de la Escuela de Danza, la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán y al Conservatorio Profesional de Música García Matos.