Fundación CB entrega los Premios de la Sección Oficial de Cortometrajes en Secindi

El pasado sábado, 19 de octubre, se celebró la gala clausura de la segunda Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad (Secindi), patrocinada y organizada por Fundación CB y el cineasta extremeño Antonio Gil Aparicio.

Así pues, tras una semana de proyecciones accesibles, coloquios con los protagonistas y directores de las películas, sesiones para centros educativos y asociaciones dirigidas a personas con discapacidad, talleres de audiodescripción, lengua de signos y swing, el sábado culminó la semana con la entrega de premios de la Sección Oficial de Cortometrajes.

En esta ocasión, la guionista y presentadora pacense Isabel Vázquez fue la encargada de conducir esta gala de clausura que cautivó al auditorio entero del Centro Cultural "Santo Domingo" en Mérida, sede del festival de cine.

La velada comenzó con la actuación de la emeritense Carolina Fernández "La chispa", acompañada por José Lucas "El pira" a la guitarra y David Lerman al saxo. La cantante hizo un homenaje al tema principal de la película "El padrino" con una versión aflamencada.

La noche continuó con la bienvenida por parte del presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, quien explicó a los asistentes la importancia que este festival tiene para la Fundación, ya que se trata de una de las actividades principales y propia dentro de dos de sus ámbitos de actuación fundamentales: la acción social y la cultura.

Así, tal y como informa Fundación CB en una nota de prensa, el primer premio entregado fue el Premio Piezas Cortas "Yo me incluyo", dirigido a la participación de las entidades del Tercer Sector.

A su vez, Javier Olivera, Patrono de Fundación CB, entregó el premio a la Fundación Magdalena Moriche por el cortometraje "Yes we can".

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES

Seguidamente comenzó la entrega de premios dentro de la Sección Oficial de Cortometrajes. De los 95 cortometrajes llegados de todas partes del mundo se seleccionaron 10 procedentes de España, Francia, Corea del Sur, Cuba y Rusia.

De esta forma, el primer premio otorgado fue el Premio del Público, cuya votación se llevó a cabo el pasado jueves tras la proyección de los 10 cortometrajes seleccionados.

El Vicepresidente de la Junta de Extremadura y Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José María Vergeles, entregó el Premio del Público al director Fernando Vera por el corto "Robarte una noche". Precisamente, éste último llegó desde Bilbao para recibir el galardón.

Después fue el turno de los medios de comunicación. En esta edición, el Premio de la Prensa fue otorgado por periodistas y profesionales de los medios de comunicación de Extremadura. El premio lo entregó Inmaculada Salguero, de Cadena Ser, a Daria Binevskaya por el corto "Mi nombre es Petia", protagonizado por una madre, sus dos hijas y un pequeño con Síndrome de Down. La directora no pudo acudir desde Moscú a la entrega pero envió un vídeo de agradecimiento al jurado y a la organización.

El Segundo Premio al Mejor cortometraje de la Sección Oficial incluía, además del trofeo diseñado por el extremeño Gamero Gil, una dotación económica de 500 euros.

Cabe destacar que el jurado, compuesto por el director de cine Pablo Berger, el actor Pedro Casablanc, la creadora del festival "Una mirada diferente" Inés Enciso, el director de cine pacense, Curro Velázquez, y el Presidente de la Fundación Primera Fila, José Antonio Lagar, decidió que el ganador del Segundo Premio sería para "Ferides", del catalán Joan Pauls.

El director acudió desde Barcelona para recoger el premio y agradecer al jurado este reconocimiento. En este caso, el director de "Blancanieves, Pablo Berger, fue el encargado de entregar el premio a Pauls.

Igualmente, de manera improvisada se realizó una Mención Especial a la protagonista de "Ferides" por su interpretación en el papel de mujer invidente.

Antes de la entrega del Primer Premio al Mejor Cortometraje, "La chispa" ofreció otra actuación musical, en esta ocasión en honor a la película "Volver" de Pedro Almodóvar.

El Primer Premio fue concedido al cortometraje documental del francés Eric Minh Cuong Castaing: "L'Âge D'or". Emilio Vázquez fue el encargado de entregar el Premio, pero el director francés no puso asistir a la gala y lo agradeció a través de un vídeo en el que explicaba el significado de este cortometraje protagonizado por niños con discapacidad, bailarines y bailarinas.

Recordar que tanto la gala de clausura como el resto de las actividades celebradas a lo largo de la semana contaron con intérprete de lengua de signos, audiodescripción, subtitulado, sistema de bucle magnético y acceso para personas con movilidad reducida.