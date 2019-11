Festival de Teatro de Badajoz finaliza tras 13 días 15 espectáculos representados

Han sido 13 días en los que se han representado 15 espectáculos, además de la celebración del Taller de Interpretación, Dirección y Escritura Dramática con la participación activa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.

Esta edición se marcaba como objetivo la calidad artística de las obras programadas desde la dirección de Eugenio Amaya, de la compañía Arán Dramática, y su intención era sorprender al público con propuestas novedosas del panorama internacional y nacional.

La amplia temática de las obras han acercado la visión que el teatro tiene sobre la inmigración, la historia, las enfermedades mentales o la infancia, a la vez que ha habido espacios para dar voz a la mujer, con un papel destacado de varias dramaturgas extremeñas como Memé Tabares, Concha Rodríguez, Cristina D. Silveira o Virginia Campón. "En definitiva, un reflejo de la sociedad actual".

También ha destacado que cuatro compañías internacionales han pasado por el festival, así como que la preocupación sobre las nuevas tecnologías y la adicción que el teléfono provoca en la sociedad era la propuesta del estadounidense Richard Saudek, contada "de forma magistral" con la inspiración de los maestros del cine mudo en 'Beep Boop'.

Por su parte, los portugueses Quorum Ballet trajeron la danza contemporánea en 'Correr o fado', una propuesta en la que hacían una mirada diferente sobre la popular música portuguesa, con guiños al río Tajo.

Además, la compañía boliviana en 'Un buen morir', un montaje "original e interesantísimo" desde el punto de vista de la interpretación, abordaba una relación de pareja de dos actores que deciden acabar con sus vidas.

De Chile ha llegado la propuesta musical de Tryo Teatro Banda en 'Pedro de Valdivia', con una "curiosa" puesta en escena y en la que se ha conocido de cerca la historia del conquistador extremeño, "un momento que la compañía aprovechó para recordar la difícil situación que atraviesa el país andino".

COMPAÑÍAS EXTREMEÑAS

En cuanto a las compañías extremeñas, esta edición incluía un estreno de la compañía Gala Teatro en el que abordaban los problemas de la inmigración en el Mediterráneo en 'Fantasmas de agua', esta vez en el sótano del López de Ayala.

La actriz extremeña Esther Gala realizaba un "desgarrador" monólogo por las diferentes fases que sufre una mujer siria en medio de la guerra con un final atroz en medio del mediterráneo.

Karlik Teatro Danza en 'La vida de los salmones' presentó un espectáculo visual, "tierno y aleccionador" sobre la infancia y sus conflictos, de Itziar Pascual, que obtuvo el Premio SGAE de Teatro Infantil.

La actriz y dramaturga Concha Rodríguez se atreve en 'Homenaje inesperado' a mostrar la cara del éxito empresarial bajo el prisma de una mujer; un tema sobre el que también giraba la obra de Creaciones Escénicas Efecto Kepler y De Amarillo Producciones 'La vida Secreta de Petra Leduc', en la que su autora y directora Memé Tabares acerca la voz de las artistas "cuyas vidas quedaron en una cuneta con el anhelo de gritar que querían ser libres para crear".

Los niños también tuvieron su espacio, en este caso en la calle, con 'Custodios' de los extremeños Hermanos Saquetti de Asaco Producciones en una historia divertida con una lección de fondo, "aprender a ser feliz", explica el López de Ayala.

LA ESQUIZOFRENIA, UNA BODA Y ESTRELLA

'El silencio de Elvis' abrió el festival de la mano de El Vodevil y protagonizado por Elías González y Pepe Viyuela con una "desgarradora historia de cómo la esquizofrenia corroe las entrañas de una familia y cómo reacciona la sociedad ante este tipo la enfermedad mental".

Mientras que la familia y sus conflictos estuvo presente en dos obras bien distintas, 'La boda de tus muertos' sobre esos conflictos que surgen en medio de una celebración y 'El nombre', que destaca por cómo disecciona esas relaciones entre la familia, entre corrosiva, sátira y crítica y que dirige "magistralmente" el argentino Daniel Veronese.

"No menos aleccionadora, poética y con toques de ternura" fue 'Estrella', de la compañía vasca Marie de Jogh acerca de una niña que tiene que encontrar su camino después de la trágica pérdida de su madre, mientras que la andaluza Mercedes Reyes en 'La buscona' demostró el valor terapéutico de buscar en un trastero; una excusa para dar un repaso a la vida, a través del humor, el melodrama el clown, el melodrama, títeres, y la música.

TALLER DE INTERPRETACIÓN

Por último y como ya es habitual, el festival dedicó una parte de la programación a la celebración de un Taller de Interpretación, Dirección y Escritura Dramática impartido por Víctor Sánchez, autor y director de la obra que cerraba el festival 'What is love? Baby don't hurt me'.

La compañía Wichita Co presenta su primera coproducción con a+ Soluciones Culturales, una versión libre de 'Ivánov' de Antón Chéjov. El montaje parte de un largo trabajo de investigación, tanto teórico como práctico, que el director ha realizado junto con los intérpretes. Una pieza interdisciplinar con coreografías y música en directo para transmitir "una atmósfera de soledades compartidas".

Los precios que se han establecido para esta edición han permitido a estudiantes, parados, pensionistas y miembros de Fatex de beneficiarse de descuentos de hasta el 50 por ciento del precio general de la entrada, cuyo importe máximo ha sido de 15 euros y el mínimo de 6.

Además, se ha puesto a la venta un abono para todas las funciones de 70 euros y el convenio suscrito con el Instituto de la Juventud de Extremadura para que las personas que cuentan con Carnet Joven accedieran al festival "con la intención de conectar con nuevos públicos de menor franja de edad". Además, en el Festival Joven, se seleccionaron nueve funciones y han pasado por el mismo 1.350 alumnos de centros de Enseñanza de Secundaria.