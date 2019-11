Ensemble Sonido Extremo ofrece un concierto dentro del XI Ciclo de Música Actual

Presentará un programa que incluye el estreno absoluto de la obra 'Look, sweetie, I found my old projector! and a bunch of movies', de Raquel García-Tomás, la compositora y videoartista catalana que el pasado mes de marzo estrenó la ópera 'Je suis narcissiste' dentro de la programación del Teatro Real de Madrid.

El concierto tendrá lugar en el Auditorio del Edificio Badajoz Siglo XXI a las 20,30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Sonido Extremo, dirigido por Jordi Francés, interpretará además 'Tiempo suspendido', también de Raquel García-Tomás, el Concierto de Cámara de Ligeti y el escasamente interpretado Septeto de Schnittke.

Todas las piezas del programa tienen en común la difícil relación entre el tiempo y el sonido, un asunto fundamental para la composición contemporánea, informa en nota de prensa la Sociedad Filarmónica de Badajoz.

'Look, sweetie, I found my old projector! and a bunch of movies' ('Mira, cariño, encontré mi viejo proyector y un motón de películas antiguas') es un encargo de la Sociedad Filarmónica de Badajoz a esta compositora, que ganó el Premio El Ojo Crítico en Música Clásica 2017 por su apuesta por la composición multidisciplinar y la originalidad del lenguaje compositivo con lenguajes tecnológicos y audiovisuales.

FORMATO

La nueva creación de Raquel García-Tomás es una continuación en la línea y en el formato de su anterior trabajo, 'Tiempo suspendido', que en 2018 también estrenó Sonido Extremo.

En esta ocasión ha compuesto una obra de cámara con dos movimientos que incluye vídeo y electrónica.

El material visual que emplea son vídeos caseros de los años 40 y 50 grabados en Súper 8, sin sonido, que la compositora manipula buscando la sincronización de las imágenes con el discurso musical del Ensemble y la electrónica, así como el diálogo de éstos con el público.

La compositora consigue así crear diálogos entre lo sonoro y lo visual que buscan provocar en el público una experiencia más poética que narrativa y una percepción temporal alterada.

Esta obra se enmarca dentro de una de las grandes líneas de trabajo que lleva a cabo Raquel García-Tomás, una línea más personal e introspectiva. Otras de sus líneas de trabajo son la composición operística; las instalaciones sonoras y audiovisuales; y la música de concierto que no se sirve de otras disciplinas artísticas.

COMPROMISO CON LA MÚSICA ACTUAL

Desde su creación en 2009, el Ensemble Sonido Estreno ha actuado en los más importantes ciclos y festivales, como el Ciclo 20/21 del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), Quincena Musical Donostiarra (2015 y 2017), Festival de Música Contemporánea de Tres Cantos (2011), la temporada de conciertos de la Escuela Superior de Música de Lisboa (2012), Ciclo de Música Actual de Badajoz (2013-2017), Xornadas de Música Contemporánea de Santiago de Compostela (2015), Festival de Música Contemporánea del Museo Vostell, Festival de Música de Trujillo o la temporada de conciertos FAIC (2012-2015), entre otros.

La formación extremeña mantiene una "estrecha" relación artística con algunos de los "más importantes" compositores españoles, fruto de la cual han surgido proyectos que van más allá del habitual estreno.

Algunos de ellos son José Manuel López López, José María Sánchez-Verdú, Mauricio Sotelo, José Río Pareja, Juan Arroyo, Jesús Rueda o Francisco Lara.

Sonido Extremo ha realizado estrenos absolutos de más de 50 obras. Durante la temporada 16/17 trabajó con los compositores residentes en la institución francesa Casa de Velázquez con quienes realizaron su presentación en Madrid en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía incluido en el ciclo Series 20/21 del CNDM.

Un año después volvieron con gran éxito a la capital madrileña con una versión semi-escenificada del Winterreise de Schubert/H. Zender con el tenor Gustavo Peña y la directora de escena Susana Gómez, en colaboración con la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Más recientemente fue el grupo encargado de estrenar las obras finalistas del Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE-CNDM.

El grupo ha sido también objeto de críticas extraordinarias en muchas ocasiones en las que se ha destacado tanto su alto nivel interpretativo como la originalidad y riesgo de sus propuestas.

JORDI FRANCÉS, UN DIRECTOR POLIFACÉTICO

El Ensemble Sonido Extremo está dirigido artísticamente por Jordi Francés, un joven músico que desarrolla una actividad caracterizada por una mirada amplia sobre el hecho artístico.

Profundamente interesado por la relación entre música y pensamiento, como director de orquesta convive entre la ópera, el repertorio sinfónico y la creación actual.

Entre sus próximos compromisos se encuentran invitaciones de la Orquesta Nacional de España, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Valencia, Sinfónica de Bilbao, Ensemble Sonido Extremo, Orquesta Juvenil del Sodre (Uruguay), y la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), con la que colabora con frecuencia.

Fascinado por la música del siglo XX, sus corrientes de pensamiento musical y por los compositores que crearon su propio universo como Mahler, Ives, Bartok, Scriabin, Strauss o Ligeti, Jordi Francés ha dirigido formaciones como la ORTVE, Ensemble Intercontemporain, Lucerne Festival Academy Orchestra, Orquesta de la Ópera de Dijon, y otras formaciones en Europa y América, así como la BBC Philarmonic, con la que realizó una grabación producida por la propia BBC.

Mantiene también una colaboración habitual con la Orquesta de Extremadura y la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, de la que es director de su Ensemble 20/21.