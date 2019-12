Asamblea acoge una muestra fotográfica sobre historias de los migrantes

Una exposición que muestra el trabajo de los voluntarios de las personas y las historias de los inmigrantes que llegan al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) que desde hace uno año funciona en Mérida gestionado por Cruz Roja, y con colaboración de la Junta de Extremadura.



"Escucharlas relatar como cruzan medio mundo o el mundo entero siendo maltratados, torturados y vejados no te deja indiferente", ha explicado el fotógrafo autor de la muestra sobre las personas que llegan a este centro.



Rodián Contador ha puesto como ejempo "cómo alguien que no quiere hablar de su historia un día te dice que fue esclavo en Libia, en el siglo XXI", unas historias que ha intentado plasmar con su cámara.



Junto al autor de la exposición, la muestra ha sido inaugurada en la tarde de este miércoles en la Asamblea por el presidente de Cruz Roja Extremadura, Jesús Palo Tiburcio; el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín.



En su intervención, el presidente de Cruz Roja Española en Extremadura, Jesús Palo Tiburcio, ha manifestado que se trata de "un paso más" en esa 'Revolución de la Empatía' que la Asamblea de Extremadura ofrezca una muestra como ésta "en unos momentos como los actuales en los que proliferan los discursos del odio".



Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha valorado la labor que realiza Cruz Roja y el trabajo desarrollado por voluntarios y trabajadores desde hace un año y medio en este centro instalado en Mérida.



Además, Blanca Martín ha valorado la decisión tomada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, de ubicar en la comunidad un centro de estas características para ayudar a los servicios de acogida andaluces a atender a las personas migrantes que durante el verano del pasado año llegaron a las costas de la comunidad vecina.



Así, ha subrayado el trabajo que en apenas 24 horas realizó entonces Cruz Roja para habilitar este espacio, una labor, la desarrollada en él, que ha plasmado como fotógrafo voluntario Rodian Contador.



La jefa del Legislativo extremeño ha reconocido el trabajo del voluntariado de esta institución, personas cuya empatía "queda reflejada en las instantáneas de Contador", quien ha explicado que las miradas y gestos de las personas que han llegado al CAED de Mérida "son el espejo de lo que han pasado y les queda por pasar".



Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que "no hay muros ni concertinas en el mundo que eviten que un padre o una madre que le tenga que dar de comer a sus hijos se las salten, aunque que dejar la vida en ello".



Y, Fernández Vara ha resaltado "el simbolismo" de la muestra, y ha reconocido la labor que realizan los voluntarios de Cruz Roja.