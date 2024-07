Carlos Baute, Ana Guerra y Blas Cantó actúan este viernes en la Plaza Mayor de Cáceres

Ep.

La Plaza Mayor de Cáceres acoge este viernes, 5 de julio, el concierto de despedida de la gira 'Dial al sol' que contará con las actuaciones de artistas como Carlos Baute, Ana Guerra y Blas Cantó, entre otros, que se subirán al escenario a partir de las 21,30 horas.

Se trata de una cita musical que trae a Cáceres a Blas Cantó, el artista de ‘Él no soy yo’ que ahora suena con su nuevo sencillo ‘Tú nunca me has querido’.

Mientras, el venezolano Carlos Baute, con 30 años de trabajo y 12 álbumes, actualmente está inmerso en su gira ‘De mi puño y letra’, y también recalará en la capital cacereña.

Por su parte, la canaria Ana Guerra, con su nuevo ep ‘Érase una vez’; el compositor gaditano Gonzalo Hermida; la banda Melocos, que será uno de los platos fuertes de la noche; el peruano Ezio Oliva, y la sevillana Marta Santos cierran el cartel de este primer concierto de la cadena SER, que también ha organizado para el próximo martes, 9 de julio, el inicio de la gira de 'Los 40 Summer Live' en la capital cacereña.

En cuanto al dispositivo de seguridad que se ha diseñado será igual que el de otras citas anteriores, por lo que el aforo previsto es de 15.000 personas como máximo, que es lo que está delimitado en el plan de autoprotección, y no se podrá acceder al recinto de la Plaza Mayor ni con botellas de cristal ni con alcohol, porque no se permitirá hacer botellón.

Se contará con la presencia de policía local, policía nacional, guardia civil y un amplio dispositivo de Cruz Roja con un hospital de campaña en la propia Plaza Mayor para garantizar toda la seguridad.

Habrá un control de acceso y contabilización en todas las calles que dan acceso a la Plaza Mayor y se han dispuesto las dos vías principales (Gran Vía y General Ezponda), que serán únicamente salida de emergencia y no se podrá acceder por ellas, porque estarán preparadas para tener que hacer uso en caso de evacuación.

Una de las novedades de este año es que se instalará un punto violeta de atención contra la violencia de género y se va a cambiar la ubicación para las personas de movilidad reducida para que estén situadas en una zona más alta y puedan disfrutar mejor de los conciertos.