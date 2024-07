Nancys Rubias, Kiko Rivera, Rosa López y Nena Daconte, en el cartel de Horteralia Cáceres

Horteralia (HTL), el festival que parte la pana, ya tiene definido el cartel de su 13ª edición en Cáceres. Horteralia volverá al Recinto Ferial, en un espacio mejorado, mucho más amplio, con una gran carpa transparente en formato iglú y una zona de ocio y juegos, que va a hacer las delicias de los #hortefans.

Horteralia vuelve con importantes mejoras en sus infraestructuras y su buen rollo de siempre, sus ganas de fiesta y sus looks imposibles. Reírse de sí mismo y desafiar a la moda son las premisas de este evento único en el panorama nacional. #Hortefans de toda España lucharán de nuevo con sus 'outfits', los días 18 y 19 de octubre, por alzarse con los premios 'Riñonera de Oro' y 'Hombreras de Plata'.

Horteralia ha diseñado para esta edición un cartel muy festivo. En él estarán Nancys Rubias, que vuelven a Cáceres, lideradas por el inclasificable Mario Vaquerizo, ocho años después de su primera aparición. Le acompañarán Kiko Rivera, en su versión de cantante y dj, la increíble voz de Rosa López, Nena Daconte, King Africa, María Isabel, el grupo 'La Fiesta' y los djs extremeños Kímica&Legal, Tokio dj and the Mamarrachers y Cherri Coke junto con el equipo de animación de Horteralia.

Además, la vedette Marlène Mourreau será la encargada de dar el pregón de Horteralia y de entregar los prestigiosos premios 'Riñonera de oro' y 'Hombreras de Plata'. Todos estos nombres se unen a los ya conocidos de Ladilla Rusa, habituales de Horteralia, y creadores de grandes éxitos como "Kitt y los coches del pasado" o "Macaulay Culkin"; Putochinomaricón, el incalificable proyecto de Chenta Tsai Tseng; Los Manolos, el mítico grupo de rumba catalana; y los representantes de España en Eurovisión este año, Nebulossa, que pondrán a bailar a todo el festival, con su himno "Zorra". Más de 15 artistas que conforman un cocktail explosivo.

Programación viernes 18 de octubre

Horteralia apuesta en esta edición por dos días de festival. El cartel del viernes lo componen Ladilla Rusa, Putochinomaricón, Lorca, el inigualable King África y los djs Kimica&Legal. Ladilla Rusa es un grupo de electro-pop que nace como una broma entre dos amigos de toda la vida: los periodistas Tania Lozano y Víctor F. Clares. Desde entonces, y siempre con el humor y la fiesta como bandera, el grupo ha popularizado canciones como Bebo (de bar en peor), Criando Malvas, Princesas o los hit Macaulay Culkin o KITT y los coches del pasado. PUTOCHINOMARICÓN ha conseguido trascender el tiempo. Lo suyo es el tecno-pop directo, con ecos de synth-pop, J-pop, disco y breakbeat, pinceladas del electro y autotunes varios. Horteralia se prepara para bailar.

Y si hay alguien que es experto en mover a la pista de baile ese es King Africa.El cantante destacó en la escena musical a finales de los años 90 y principios de los 2000 con su contagioso sonido de música tropical y, hoy en día, sus actuaciones siguen siendo sinónimo de verbena y baile sin control. "La bomba" y "Paquito el chocolatero" volverán a triunfar en Horteralia. Lorca es uno de los grandes cantantes de la década de los 90 en España, conocido por su estilo pop-rock latino, alcanzó la fama con su exitoso sencillo "Bésame en la boca".

Completarán el viernes el proyecto musical de los actores JC Corrales y Femurosa, en su proyecto común de Kímica&Legal djs, que prometen darle una nueva dimensión a la copla y la canción tradicional española.

Programación sábado 19 de octubre

A pesar de que Horteralia amplía el festival a dos días, el sábado mantendrá su programación habitual. Apertura de puertas a las 14,00 horas, un cocido tradicional, y más de 12 horas de música y fiesta por delante.

Exponentes de la música como concepto lúdico son Nancys Rubias. El grupo, liderado por el auténtico Mario Vaquerizo, presentará en Horteralia su último trabajo: Marcianos Ye-Yés .El álbum marca un punto de inflexión en su trayectoria. Ocho años después de su última aparición en Horteralia Cáceres, vuelven al escenario de un festival que les va como anillo al dedo. Les acompañarán Nebulossa, dúo de electropop español que revolucionó Benidorm Fest 2024 y que acaba de representar a España en Eurovision 2024 en Malmö, Suecia, con el himno que ha sacudido las pistas de bailes de toda España, "ZORRA". Sin duda, Nebulossa será una de las grandes estrellas del próximo Horteralia. La noche del sábado tendrá su colofón con el televisivo Kiko Rivera, DJ y cantante, cuya carrera musical ha estado marcada por éxitos como "Quítate el Top" o "Mentirosa".

Protagonistas de la tarde del sábado serán Los Manolos. Un grupo esencial en la historia de la rumba en España. Su presencia en las Olimpiadas de Barcelona es todavía recordada por varias generaciones de españoles. Su delirante repertorio está basado en rumbas de Peret o Gato Pérez, y adaptaciones de temas como "All my loving" o "Strangers in the night". Con ellos, el festival partirá la pana más que nunca. Y parte de nuestra historia es Rosa María López Cortés, más conocida como 'Rosa López', o "Rosa de España". Un referente de la música popular de nuestro país desde que ganara la primera edición de Operación Triunfo y representara a España en Eurovisión con su 'Europe`s living a celebration'. Rosa se ha ganado el cariño de toda España por su talento y su entrañable forma de ser.

Se estrenan en Horteralia este año la cantante Nena Daconte, autora de canciones tan populares y bailables como "Tenía tanto" o "En qué estrella estará"; María Isabel, que nos conquistó cuando todavía era una niña, con su canción "Antes muerta que sencilla", que ganó Eurovisión Junior en 2004; y el grupo La Fiesta, un auténtico vendaval en el escenario y responsables de canciones como "Toma vitamina" o "La Canción del velero"

Y más que un mito, todo un icono sexual de una generación, es la pregonera de esta edición: Marlene Mourreau. La polifacética artista francesa lo ha hecho todo en el mundo escénico: vedette, modelo, pin-up, actriz y presentadora. Una todoterreno de los escenarios que dará ese toque de revista tan espectacular a Horteralia. Completan la fiesta Tokio dj and The Mamarrachers y Cherri Coke dj con el equipo de animación de Horteralia.

Puedes adquirir ya tus entradas en su página web oficial.