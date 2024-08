Jesús Cimarro: "Siempre me guio por el público, porque trabajo para el público"

Así, lo ha señalado el Director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, en el balance de la 70ª Edición, cumpliendo 13 ediciones al frente del certamen emeritense y, cuando se ha iniciado un nuevo proceso de adjudicación para los próximos dos años, prorrogables otros dos.

Poniendo sobre la mesa unos espectaculares datos de la edición recién concluida, tanto de asistentes, 179.122 personas han disfrutado de todas las actividades del Festival de Mérida, como de taquilla, la recaudación total ha sido de 2.622.550 euros, un 6,3% más que en la edición anterior y, a falta de realizar el cierre definitivo, se ha obtenido un superávit aproximado de un millón de euros.

Así, ha querido subrayar la importancia del público, explicando que "en este país, existen muchos festivales, de distintas temáticas pero, la tematica grecolatina-grecoromana sólo existe en el Festival de Mérida, en el mercado no hay espectáculos,hay que encargarlos o producirlos, la mayor parte son estrenos....a compañías y productoras que manden propuestas, se reciben de todo tipo, a veces algunas irrealizables".

Además, ha añadido que "lo que yo hago es buscar una temática en cada una de las ediciones y que haya una variedad de propuestas que puedan encajar con todo tipo de público, puedo entender gente que pueda decir que hay cosas que no les gusta, sólo me conformo cuando escucho al público decir: me ha gustado esta función".

Según Cimarro, "una de las cosas más difíciles de este sector es saber cuáles son los gustos del público, porque a mi me preocupa siempre lo que opina el público, porque es el que, en definitiva, paga su entrada para ver espectáculo siempre me guio por el público, porque trabajo para el público que es el que tiene que disfrutar de la representación y evidentemente no a todo el mundo le gusta todo lo que hay, como cuando vas a una película, una exposición o a un restaurante, a veces te gusta más, a veces te gusta menos, a veces te gusta muchísimo y a veces no te gusta nada como la vida misma".

Respecto a los datos de la 70ª Edición, ha expresado su satisfacción por los resultados y la respuesta del público fiel e incondicional pues, se ha superado tanto en número de espectadores como en impacto económico los datos de la edición anterior.

Para Cimarro, “el Festival es un referente dentro y fuera de España, que sigue consolidándose como un espacio en el que se dan cita en los meses estivales los mejores profesionales de las artes escénicas y un público entregado a nuestra programación de temática grecolatina”.

También, ha valorado al equipo que le acompaña, cada trabajador y trabajadora se entrega cada día a qué el público disfrute, casi 900 personas han trabajado de forma directa en esta 70ª Edición; así como las instituciones que forman parte del Festival, a todos los que han estado en las actividades, porque refleja un interés en el Festival y, a los medios de comunicación que contribuyen a la difusión, contando cada año con vuestra voz para darlo a conocer

Escribir un libro sobre modelo de gestión

Sobre el futuro, sí ha confirmado que "una de las cosas que voy a hacer ahora es escribir un libro sobre modelo de gestión, creo es importante, mixto publico-privado y, creo que es importante que se refleje, desde la práctica a la teoría".

Para Cimarro, el modelo del Festival de Mérida de los últimos años es importantísimo, "creo es digno de resaltarlo y reflejarlo y, las generaciones venideras que se dediquen a la gestión cultural tengan la capacidad y la visión y ejemplos, porque no hay ejemplos en nuestro país de este tipo de modelos y hay que contarlos y ponerlos en valor".

De esta forma, ha querido recordar que, hace 13 ediciones, al Festival de Mérida asistían 52.000 personas y, ahora casi 180.000; eran cinco semanas de Festival y, en estos momentos, son dos meses; había un día en Regina y, actualmente, se cuenta con cinco extensiones; lo que está claro es la importante progresión y crecimiento que se ha registrado con este modelo que, sin duda, funciona.

Y, ha concluido que el Festival de Mérida es un festival de titularidad pública y, corresponde a las administraciones decidir, matizando que, en estos años, se han construido unas bases sólidas y, ahora ha que cuidar que se cumpla y el Festival de Mérida siga creciendo.