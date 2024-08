El Teatro Reina Victoria de Madrid abre la temporada con Remátame otra vez

El pistoletazo de salida para la nueva temporada del Teatro Reina Victoria llega, a partir del 4 de septiembre, hasta 20 de octubre, a cargo de Rema?tame otra vez, una comedia de Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén en la que Carlos Sobera ha participado desde la producción. Las risas están aseguradas.

El famoso y carismático Cristóbal Salcedo –encarnado por Jesús Cabrero– es un explorador con gran presencia mediática y muchas miserias tras de sí que esconder que decide invitar a su espléndida mansión a las que considera las tres personas más importantes de su vida.

Esas tres personas son Camila Serrano (Beatriz Rico), Guillermo Relincha (Juanjo Cucalón) y Ágata (Diana Lázaro). La primera no es otra que una mística ex diva de la ópera que, además, fue amante ocasional del anfitrión. Guillermo, por otro lado, es un gran empresario del pelotazo y un gran amigo de siempre con el que Cristóbal ha entablado diversos negocios. Por último, Ágata es la bondadosa ex mujer del explorador, cirujana y muy racional, que siempre ha bebido los vientos por él.

Aunque... no están solos. Entre los presentes está Jacinto (Ángel Ruiz), el fiel mayordomo de la mansión. Salcedo le considera su mano derecha, incluso: ha recorrido el mundo compartiendo todas sus agitadas aventuras, haciendo las veces de chófer, cronista, cocinero o sherpa. Todo para contentar a su jefe y lograr ayudarle lo máximo posible.

Con esta pintoresca estampa, todo podía pasar. Tenían todas consigo para que la cena, la cual fue el propósito de su reunión, tuviese un desenlace fatal. Precisamente, durante la misma, en medio de un apagón... ¡Alguien es asesinado! Qué despropósito. Todos sospechan de todos sin miramientos.

Esta noche, el menos indicado se verá obligado a convertirse en detective, recibiendo una inesperada ayuda proveniente desde el más allá. Mientras tanto, en el más acá, el misterio está servido y la pregunta flota en el aire... ¿Quién NO es el asesino?