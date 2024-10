El Museo Helga de Alvear inicia un ciclo de conferencias con artistas de la colección

Ese mismo día, celebrando el inicio de este nuevo programa y como ocurre el último viernes de cada mes, el museo acogerá una sessión de dj, con música electrónica y puertas abiertas en horario nocturno.



Y en en las salas del museo, todavía se puede disfrutar de la exposición temporal 'Susan Hiller. Dedicado a lo desconocido', que entra en su recta final. Esta muestra, cuya clausura estaba programada para el 20 de octubre, se ha prorrogado hasta el 3 de noviembre.



Además, la biblioteca del Museo Helga de Alvear ha ampliado las plazas para el club de lectura y tiene programado "un divertido taller de escritura automática" y "visitas especiales para seguir descubriendo nuevas miradas a la colección".



'HELGA'S ARTIST TALKS'



Todo ello está previsto en este mes de octubre en el que el Museo Helga de Alvear lanza el nuevo programa 'Helga's artist talks' con Thomas Hirschhorn, que será el encargado de ofrecer una conferencia que aborda los nuevos desafíos a los que se enfrenta el arte en la era digital.



Con esta charla, comienza este programa que se desarrollará a lo largo de todo el año y en el que artistas representados en la Colección Helga de Alvear - ya sea en las exposiciones temporales o en la exposición semipermanente - impartirán conferencias, charlas, entrevistas u otras presentaciones informales centradas en su trabajo.



Las 'Helga's artist talks' tienen como objetivo situar modos de pensar divergentes, transversales y altermundistas, propios de los creadores, en el centro de las líneas conceptuales del museo.

Con ello, se abre la posibilidad de generar simbiosis entre la comunidad artística y la sociedad, entre diferentes contextos culturales sociales y generacionales, con el objetivo de iniciar nuevos proyectos interdisciplinares.

Según el artista, "la conferencia pretende mostrar y discutir el desafío de exhibir una obra de arte en un clásico cubo blanco, confrontando la cuestión de la influencia de las redes sociales, el metaverso, la inteligencia artificial y la ideología de Fake it - till you make it (en español, "finge hasta que lo consigas").



En esta conferencia, como resultado de esta confrontación, compartirá la experiencia de crear 'Fake it, Fake it - till you Fake it', instalación exhibida a principios de este año en la Gladstone Gallery, de Nueva York.



Tras la conferencia, y para celebrar el comienzo de este novedoso ciclo, el Museo acogerá una nueva sesión de dj de la mano del valenciano DJ Chappaz.