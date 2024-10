El musical 'Totally Tina' llegará el próximo viernes al Teatro López de Ayala de Badajoz

El musical 'Totally Tina' llegará este próximo viernes, 1 de noviembre, a las 21:00 horas, al teatro López de Ayala de Badajoz. Se trata de un espectáculo internacional que homenajea a la reina del rock y del soul, Tina Turner.

Para ello, cuenta con una banda formada por 5 músicos y 4 bailarinas, además de la cantante Justine Riddoch, con la que recalará esta semana en la capital pacense dentro de su gira mundial.

Así pues, el público podrá disfrutar en directo de canciones como ‘The Best’, ‘Private Dancer’ o ‘What's Love got to do with it’. Además, es un espectáculo que acerca la figura de la leyenda de Tina Turner a los más jóvenes.

Con 10 artistas en escena y una duración de 90 minutos, este proyecto ha sido reconocido en varias ocasiones por la asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a la cantante, y ahora llega a España después de haber triunfado por todo el mundo.

"Un gran éxito" que se debe sobre todo a la voz de Justine Riddoch, un sonido realista, un equipo de bailarines profesionales que recrea las coreografías originales y un vestuario que reproduce fielmente los vestidos que Turner lucía sobre el escenario, según detalla el teatro pacense en una nota de prensa.

No hay que olvidar que 'Totally Tina', formado en 2008 después de una actuación estelar en el programa ‘Stars in Their Eyes’ de Reino Unido, fue aclamado tanto por el público como por la prensa y ha sido galardonado en varias ocasiones, como el de National Tribute Music Awards 2017.

Cabe destacar que las entradas tienen un precio de 30 euros en el patio de butacas y en el anfiteatro el importe será de 28 euros.