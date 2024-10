Festival Internacional de Cine LGTBI de Extremadura, FanCineQueer, llega a 35 localidades

El secretario general de Cultura, Francisco Palomino, ha anunciado que la XXVII edición de FanCineQueer, el Festival Internacional de Cine LGTBI de Extremadura, cumple con tres aspectos claves: la visibilidad y la normalización del colectivo LGTBI; la sensibilización y la muestra del compromiso con la igualdad, además de llevar cine comprometido a 35 localidades de la región en las que se proyectarán hasta once películas.

Durante la presentación de esta edición, junto al director del festival, Pablo Cantero, y a la directora de producción del mismo, Cristina Viciana, Palomino ha explicado que este festival, y la cultura en general, son herramientas fundamentales para lograr la tolerancia y permitir que el respeto y la igualdad sean los ejes de nuestra sociedad.

"Por eso, respaldar este festival desde la Junta de Extremadura, supone enfatizar, promocionar y amplificar un mensaje claro: en Extremadura no hay lugar para el odio y este festival ayuda a conseguir que ese mensaje esté claro en la sociedad extremeña", ha apuntado.

Junto con ello, el secretario general de Cultura ha señalado que el cine es una ventana de expresión libre desde donde el público podrá conocer, comprender y empatizar con los demás.

Por su parte, tanto Pablo Cantero como Cristina Viciana han desgranado los entresijos de una cita cultural que llegará a 35 localidades de la región, 13 de Cáceres y 22 de Badajoz, siendo el único festival de cine que se expande por toda la región.

Cabe subrayar que, se proyectarán 8 largos de ficción y 3 documentales, tanto españoles como europeos o sudamericanos, e incluso de Japón, dirigidos por siete hombres y seis mujeres, además de 23 cortometrajes elegidos de entre 769 obras procedentes de 74 países.

La inauguración del festival tendrá lugar en la Filmoteca de Extremadura, en Cáceres, el 8 de noviembre, mientras que la gala de clausura será el sábado 16 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Badajoz. Ambas a las 20:30 horas.

Según Cantero, el objetivo de esta iniciativa es usar el cine como herramienta de transformación social que permita concienciar y visibilizar acerca de las realidades de las personas LGTBI tanto en nuestro contexto como en otras partes del mundo. El festival comienza el 7 de noviembre en Jaraíz de la Vera y culminará el domingo 17 en Alburquerque.

Durante estos once días, habrá un total de 77 actividades que incluyen proyecciones de películas y cortometrajes, así como una amplia variedad de actividades paralelas, como exposiciones o presentación de libros.

Este festival pretende llevar el cine al ámbito rural y descentralizar la cultura, buscando espacios seguros e inclusivos donde ésta sirva como vehículo de expresión, encuentro y reflexión en torno a la libertad y los derechos humanos de todas las personas.

EL FESTIVAL Y SU COMPROMISO

El Festival Internacional de Cine LGBTI de Extremadura, FanCineQueer, reafirma su compromiso con la inclusión y la igualdad, acercando una cuidada selección de largometrajes y cortometrajes de temática LGBTI, tanto nacionales como internacionales, a más de treinta localidades extremeñas.

Durante once intensas jornadas, FanCineQueer invita al público a reflexionar y a acercarse a las múltiples realidades del colectivo LGBTI y se erige así como un referente cultural y social en la región, comprometido en contribuir a una sociedad más justa e inclusiva.

Con su amplia programación, el festival no solo celebra la diversidad, sino que también impulsa la reflexión y el diálogo como mecanismos de cambio y progreso.

La imagen oficial del festival ha sido creada por la ilustradora Lilia González Aparicio, artista trans nacida en Cáceres en 2001 y que estudió Diseño y Tecnologías Creativas en la Universidad Politécnica de Valencia.

Diseñadora de personajes, escritora en el estudio indie de videojuegos 'Remulla Games' y creadora de novelas visuales con un estilo artístico inspirado en el anime y el manga de los 90.

CICLOS Y PROGRAMACIÓN

A la convocatoria de cortometrajes se han presentado un total de 769 obras procedentes de 74 países, incluyendo nacionalidades como Egipto, Sri Lanka, Taiwán, China, Turquía, Moscú, India, Túnez, Chile, Pakistán, Ucrania, Serbia o Puerto Rico.

Tras la valoración del jurado, la Selección Oficial estará compuesta por 23 cortometrajes, 18 de ficción y 5 documentales, de los que saldrán los galardonados como Mejor Cortometraje y Mejor Cortometraje Documental, premios que se entregarán en la Gala de Clausura del festival.

La calidad y diversidad temática son, sin duda, las claves de estas obras que se proyectarán en diferentes ciclos, entre los cuales se incluyen dos ciclos especiales: uno dedicado a directoras, necesario para visibilizar el talento de las mujeres y fomentar la diversidad de perspectivas y otro ciclo dirigido al público joven, que se proyectarán en 14 institutos de educación secundaria que forman parte de la red de centros por la diversidad, además de otros 3 centros más que participarán del circuito de realidades LGTBI en el mundo.

A estos ciclos de cortometrajes, se suman once proyecciones cinematográficas de países como Francia, México, Argentina, Japón, Italia, Grecia, Suecia, Reino Unido y España: `Emilia Pérez¿ (2024) de Jacques Audiard: un thriller musical de temática trans que triunfa en Cannes y aspira al Óscar representando a Francia en la categoría de Mejor Película Extranjera; 'Todo el silencio', de Diego del Río, multipremiada en los Premios Ariel y destacada como una de las grandes obras del cine mexicano actual. 'My Sunshine' (2024) dirigida por Hiroshi Okuyama nominada a mejor película en la sección 'Un Certain Regard' del Festival de Cannes; 'Fuegos artificiales' (2023) de Beppe Fiorello, una historia de amor que se desarrolla en el verano de 1982 mientras los italianos sueñan con ganar el Mundial de fútbol; 'Norberta' (2024) dirigida por Sonia Escolano y Belén López Albert, una comedia española con un fantástico reparto; 'Crossing' (2024) De Levan Akin nominada en la Sección Panorama a Premio del Público en el Festival Internacional de Berlín; 'Sangre en los labios' (2024) dirigida por Rose Glass, protagonizada por Kristen Stewart, Katy O¿Brian y Ed Harris entre otros, thriller macarra que se desarrolla en los años 80. Y 'Woman of¿ '(2023) de Malgorzata Szumowska y Michal Englert, nominada al León de Oro a mejor película en el Festival de Venecia, conforman la Selección Oficial de largometrajes de ficción de esta edición.

Además, hay que sumar el documental 'Hágase tu voluntad' (2024) del director Adrián Silvestre, 'Reas' (2024) de Lola Arias protagonizado por mujeres y personas trans detenidas en distintas cárceles de Argentina, y 'Lesvia' (2024) de Tzeli Hadjidimitriou, documental acerca de la atracción que sienten mujeres lesbianas por la isla de Lesbos y las comunidades lésbicas que se crean con sus realidades y conflictos.

Como ya es habitual en el Festival Internacional de Cine LGBTI, a las proyecciones, le acompañan variedad de actividades paralelas que se desarrollarán a lo largo de estos once días en diferentes poblaciones de nuestra región.

Exposiciones de fotografías como 'Somos', encuentros literarios con el periodista Enrique Aparicio, coloquios y testimonios, entre otras.