Musical sobre Tina Turner y cuentos infantiles en el Gran Teatro de Cáceres

La primera cita será a las 20,30 horas del sábado, día 2, con un musical que es un espectáculo internacional homenaje a "la reina del rock y del soul", Tina Turner, que cuenta con una banda formada por cinco músicos y cuatro bailarinas, además de la cantante Justine Riddoch, y que recala en Cáceres dentro de su gira mundial.

Durante más de hora y media, se podrá disfrutar en directo de canciones como 'Simply the best', 'Private dancer' o 'What's love got to do with it?'. El espectáculo ha sido reconocido en varias ocasiones por la Asociación de Agentes del Reino Unido como el mejor tributo a Tina Turner.

Su éxito se debe sobre todo a la voz de Justine Riddoch, un sonido realista, un equipo de bailarines profesionales que recrea las coreografías originales y un vestuario que reproduce fielmente los vestidos que Turner lucía sobre el escenario.

'Totally Tina', formado en 2008 después de una actuación estelar en el programa 'Stars in their eyes' de Reino Unido, está aclamado tanto por el público como por la prensa y ha sido galardonado con varios premios internacionales.

Las entradas tienen un precio de 30 euros en el patio de butacas, y de 28 euros en el anfiteatro, y la duración del espectáculo será de 90 minutos.

CUENTOS INFANTILES

Para el domingo 3 de noviembre, el Gran Teatro ha programado en sesión matinal (12,00 horas), el espectáculo 'Cuentos al viento', una selección de cuentos y relatos, interpretados por la actriz Amelia David y acompañados por el maestro Mario Osuna, compositor y guitarra en directo.

El montaje se estrenó el 13 de mayo del año pasado dentro de la sección Mundo de Palabras del Festival Womad Cáceres. "Ahora estos cuentos y relatos, a lomos del viento, siguen su camino conquistando otros públicos y dibujando otras sonrisas".