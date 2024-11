Políticos, historiadores y periodistas analizan Transición española y avance democrático

Ep

Políticos, historiadores y periodistas participan en Cáceres en las jornadas 'La Democracia española: Historia y memoria', que se celebran en el Espacio UEx para analizar la Transición que vivió el país tras la dictadura franquista, y que han sido organizadas por la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura.



La cita ha sido inaugurada por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el diplomático Francisco Javier Rupérez, uno de los artífices de la entrada de España en la OTAN, y pretende ser "un viaje por el tiempo más cercano, por los orígenes y el desarrollo de nuestra Democracia", según ha indicado el profesor de Historia Contemporánea de la UEx Alfonso Pinilla, en el inicio de esta inicitiva que se prolongará hasta este martes.



Para el presidente de la Diputación de Cáceres, "es importante conocer lo que supuso la Transición, la revolución pacífica que supuso un cambio, gracias a la participación de mucha gente importante, pero con un protagonista esencial: el pueblo".



Morales ha destacado que "en tiempos convulsos en los que parece que van surgiendo ideologías que creíamos olvidadas, es todo un acierto encuentros como éste que ayudan a conocer y comprender la historia, debatir alejándonos de sectarismos y recordar cómo hubo un momento en el que personas que pensaban de manera distinta, enemigos que parecían irreductibles pusieron por delante el valor del diálogo y antepusieron los intereses generales".



Una de esas personas ha sido la que ha impartido la conferencia inaugural titulada 'La Entrada de España en la OTAN', que ha corrido a cargo de Francisco Javier Rupérez, diplomático y embajador de España en Estados Unidos entre los años 2000 y 2004.



"Fueron momentos de una inmensa creatividad -ha manifestado Rupérez-, y también de una inmensa duda, porque no sabías qué iba a pasar, pero ha habido varias generaciones que hemos dedicado nuestra vida a hacer que España fuera respetable en todos los sentidos, en el sentido político, en el social, en el económico, y lo conseguimos".



A su juicio, el cuestionamiento o las críticas que puedan estar surgiendo sobre la Transición española son consecuencia de "deformaciones intelectuales y políticas, de gente que no quiere recordar la historia; también pueden responder a motivaciones desviadas y a planteamientos populistas y autocráticos, y que ahora contemplemos que hay gente que querría adoptar una manera autocrática y dictatorial es grave, por eso es importante recordar lo que se hizo, apreciar lo que se hizo y continuar con lo que se hizo".



Rupérez ha hecho un repaso por parte de su vida, centrándose de manera especial en su activa participación en la entrada de España en la OTAN.



"No fue fácil, hubo muchos problemas, muchas discusiones en las comisiones parlamentarias, en el Congreso, en la vida política y ciudadana, y dediqué una parte muy significativa de mi vida para entrar, y estoy absolutamente orgulloso de haberlo conseguido, porque era fundamental que España tuviera un lugar en el mundo, era clave la coexistencia con países con libertad, con democracia y con sentido de la solidaridad; fue una camino largo, pero ganamos, ganó el pueblo español", ha señalado.



En la jornada de esta mañana, también ha intervenido el catedrático de Historia Contemporánea de la UEx Enrique Moradiello, quien ha abordado "las bases ideológicas del sistema político español y la Constitución de 1978".



CAMBIO DE PROGRAMA



El programa previsto para esta tarde y la mañana del martes ha sufrido un cambio de orden, por lo que la sesión 'Prensa y Medios de Comunicación en España desde 1978 a la actualidad' pasará a celebrarse este martes, a partir de las 9,30 horas, con la participación de los periodistas José Julián Barriga, Justino Sinova y Soledad Gallego Díaz, además de la profesora de Periodismo de la Universidad de Valladolid Virginia Martín Jiménez, y el catedrático de Historia Contemporánea de la UEx Mario P. Díaz.



Así, esta tarde tendrá lugar la sesión que inicialmente estaba prevista para mañana titulada 'Estructura Territorial: Autonomías e Identidades', con ponencias como 'Los nacionalismos vasco y catalán ante el modelo territorial de la Transición (1975-2016)', a cargo del profesor de Historia Contemporánea de la UEx José Antonio Rubio.



Otra de las ponencias será 'La España de las autonomías: de la consolidación a la crisis del modelo', del también profesor universitario José Antonio Castellanos; 'Notas sobre el debate constitucional de 1978 en el Senado', a cargo del profesor de Filosofía Francisco Javier Bellido, y 'La Transición en Extremadura y el nacimiento de la Autonomía', impartida por el profesor universitario Juan Sánchez González.