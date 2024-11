Javier Panera ofrece una conferencia en Museo Vostell sobre el movimiento Fluxus y el rock

La Asociación de Amigos del Museo Vostell Malpartida ha organizado la conferencia de Javier Panera titulada 'Guitar Drag, de Christian Marclay. Una historia de rock y de fantasmas bajo la alargada sombra de Fluxus', para dar a conocer la influencia de este movimiento artístico en el rock.

En concreto, la cita tendrá lugar en el Museo Vostell Malpartida este viernes, 22 de noviembre, a las 19:30 horas, con entrada libre.

Javier Panera es director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, director del Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte y profesor titular de arte contemporáneo en la Universidad de Salamanca.

Asimismo, ha comisariado más de ciento cincuenta exposiciones, tanto en España como en el extranjero. Entre estas exposiciones destacan This Is Not a Love Song (finalista del Premio Ciudad de Barcelona a la mejor exposición del año en 2017), Rock My Religion (finalista de los Premios Notodo a la mejor exposición de 2009) o Barrocos y Neobarrocos (2005), Mascarada (2006) e Irrespektiv. Kendell Geers (2008), que fueron seleccionadas por El Cultural de El Mundo entre las diez mejores exposiciones del año, según informa la Junta en una nota de prensa.

También ha sido director del DA2 (Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca) entre 2004 y 2012, director del Festival Internacional de Fotografía Explorafoto entre 2006 y 2010, y coordinador del Certamen Nacional de Videoclips Medina Film Festival. En la actualidad investiga preferentemente sobre cultura audiovisual y relaciones entre las artes visuales y la música pop.

Cabe destacar que esta conferencia forma parte de un ciclo coordinado por María del Mar Lozano y a su vez está incluida en el programa de actividades de la asociación, que cuenta con la colaboración del Museo Vostell Malpartida y el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.