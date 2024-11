'El favor', divertida comedia sobre límites de la amistad, en Teatro Reina Victoria Madrid

La obra llega a la capital tras el éxito cosechado en el Teatre Goya de Barcelona, estrenándose el pasado 22 de junio y donde recibió a más de 15.000 espectadores en apenas seis semanas.

¿Qué estarías dispuesto a hacer por un amigo? Es la premisa de la que parte la obra, con autoría de Susanna Garachana y dirección de Xavier Ricart, que protagoniza el personaje de Martín, un hombre de cuarenta y tantos, que quiere ser padre. Hace años que él y Clara, su mujer, lo están intentando sin éxito, así que organiza una cena para pedir un pequeño favor a sus mejores amigos.

Ellos cuatro se conocen de toda la vida, se quieren y lo saben todo los unos de los otros. Están acostumbrados a hablarse con ironías y bromas, pero la petición de Martín los obligará a ser absolutamente sinceros, provocará discusiones y los llevará a cuestionarse qué es la paternidad, la familia, la confianza, y sobre todo su amistad, y descubrirán que quizás no se lo explican todo. La que parecía que iba a ser una cena cualquiera, acabará siendo una noche que no olvidarán nunca.

"Querer tener hijos y no poder me pareció una situación muy delicada, difícil de asumir, de gestionar y de explicar. Los protagonistas de esta historia son amigos y están ahí para lo que haga falta. Hasta que llega un día en que uno pide un favor tan gordo a los otros que los obliga a mojarse, a hablar en plata. Se darán cuenta que tienen secretos, y que por mucho que, como dice el dicho catalán, "tu mal no quiera ruido", seguramente acabará haciéndolo", explica Susanna Garachana, autora de la obra.

Xavier Ricart, director de la obra, por su parte, apunta, "El favor nos habla de amistad, de la amistad en mayúsculas, de aquella que creemos indestructible. ¿Qué no estaríamos dispuestos a hacer por un amigo, si este amigo te pide un favor... un pequeño favor? Todo es válido en nombre de la amistad... ¿O no?".

El favor que desembarca en Madrid llega con un nuevo reparto formado por Antonio Hortelano, César Camino, Jorge Kent y Paco Déniz.