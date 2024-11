Calendario solidario con imágenes de cine de animación recauda fondos para Down Cáceres

Ep

La revista Versión Original (VO) que edita la Fundación Rebross ha elaborado un calendario solidario de 2025 a favor de Down Cáceres con cuya venta se recaudarán fondos para esta asociación que trabaja con personas con esta discapacidad.

Se trata de la publicación de la segunda edición en la que se lanzará una tirada de 1.000 ejemplares de este calendario que tiene como protagonista el cine de animación, en el que se recuerdan 12 películas representativas de la categoría del arte audiovisual, una por cada mes del año.

El calendario está centrado en el cine de animación y todo lo recaudado con su venta, a través de un donativo de 5 euros por ejemplar, se destinará íntegramente a apoyar la labor de Down Cáceres.

"De esta forma, Con cada compra, se contribuirá al bienestar de las personas con Síndrome de Down y sus familias en nuestra ciudad", ha dicho la concejala del IMAS, Encarna Solís.

Solís ha presentado este proyecto que une solidaridad y cultura este martes en rueda de prensa junto al gerente director de la asociación Down Cáceres, Andrés Talavero, y el director de la dirección comercial de la Fundación ReBross, Tinti Rebollo.

Los calendarios se podrán adquirir a partir de la semana que viene en la sede de la Fundación Rebross (c/ Juan Solano Pedrero) y en distintos puntos de la ciudad que se irán actualizando en las redes sociales de la fundación.

Entre ellos estará el Bazar Rafa (c/ Periodista Sánchez Asensio); Papelería San Fernando (c/Reyes Huertas); Librería Pleyades (Centro Comercial de Cánovas); en los puestos de navidad de Down Cáceres en Cánovas del 10 al 15 de diciembre; tienda Dobleb (c/ Gómez Becerra); Peluquería Israel García ( Avda. Isabel de Moctezuma); Peluquería Lulu (c/ García Holguín); Peluquería Javier Mariscal (c/ Obispo Jesús Domínguez); y Alimentación Jiménez Martín( plaza de Santiago).

Por último, Solís ha agradecido a la Fundación ReBross "por hacer posible esta iniciativa y a quienes colaboran en ella", y ha animado a la ciudadanía a que adquieran "este maravilloso calendario que, personalmente me encanta, y que, por supuesto, enamorará a los más pequeños de la casa"