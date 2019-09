Prueba ciclista The Goods Non Stop, que une Madrid y Lisboa, llega al Tajo Internacional

Ep

La prueba ciclista The Goods Non Stop, que une Madrid y Lisboa, atravesará la Reserva de la Biosfera del Tajo/Tejo Internacional, con 900 corredores, de 322 equipos, que tendrán en este espacio natural variase estaciones de hidratación para ayudar a recorrer los 770 kilómetros que separan las dos capitales ibéricas.



Concretamente, se trata de la séptima edición de esta prueba, la más larga del mundo en MTB (Mountain bike), que contará con corredores de países como Portugal, Chile o Francia y en la que están inscritos unos 45 extremeños, entre ellos dos equipos de ciclismo femenino compuesto por cuatro mujeres cada uno que rodarán desde el viernes, día 20, cuando partan de Las Rozas (Madrid), hasta Alenquer (Lisboa), adonde deben llegar en un máximo de 55 horas.



Según el representante de la empresa organizadora, RPM-MKTG, José Codoñer, un total de 260 kilómetros transcurren por la provincia de Cáceres, y ha destacado la "variedad paisajística, cultural y social" que los participantes se encontrarán a lo largo de la prueba, que ha atraído a más de 5.000 participantes en sus siete años de vida.



Entre los corredores de esta edición está el deportista placentino Miguel Coca, enfermo de esclerosis múltiple y que supone un reto para las personas que padecen esta enfermedad. "Cuanto más loca es la aventura, más cuerdo el aventurero", ha señalado Coca.



En esta ocasión, la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional toma un protagonismo especial, tanto por ser parte del camino a recorrer como por acoger entre sus poblaciones estaciones de hidratación y puntos de abastecimiento, según ha destacado la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Patrica Valle, en el acto de presentación de esta nueva edición.



Valle ha manifestado su satisfacción por el posicionamiento de una zona como es la Reserva de la Biosfera en una prueba de enorme repercusión mediática y deportiva.

"Una prueba -ha apuntado- que une las dos capitales ibéricas, coincidiendo así con el carácter transfronterizo de la reserva, y que supone un soporte perfecto para dar a conocer este territorio tanto entre los amantes de la naturaleza y del deporte, como entre los amantes del patrimonio cultural o gastronómico".



Asimismo, ha destacado la implicación de las localidades de la provincia de Cáceres que acogen cuatro estaciones de hidratación, como son Navaconcejo, Cañaveral, Cedillo y Alcántara, estas dos últimas situadas en el Tajo Internacional, a las que se suma Santiago de Alcántara con otro punto de abastecimiento.



SOBRE LA PRUEBA



The Goods Non Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa consiste en recorrer 770 kilómetros, día y noche, sin paradas, más allá de las estaciones de hidratación y los puntos establecidos para ello. La distancia deberá recorrerse en un tiempo máximo de 55 horas por lo que se parte el viernes 20 de septiembre de Las Rozas, en Madrid, a las 12,00 horas, y se debe llegar a Alenquer, en Lisboa, como máximo, a las 18,00, hora portuguesa.



Entre los 900 participantes inscritos, algunos hacen el recorrido en formato "por relevos", formando parte de uno de los 322 equipos inscritos, mientras que otros deciden hacerlo en solitario, concretamente el 8% de los inscritos.



La prueba, que se realiza a través de GPS, ya que el recorrido no está marcado, no tiene un formato competitivo ni clasificación, premiando así el trabajo en equipo y el esfuerzo de cada ciclista. Para ello se otorgarán medallas de oro, plata y bronce.