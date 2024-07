Unos 300 patinadores compiten en Cáceres en Campeonato España y Promesas Inline Freestyle

Unos 300 patinadores de todo el país participarán en Cáceres en el Campeonato de España y Promesas Inline Freestyle, en las categorías alevín e infantil, que se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de julio en el pabellón de la Ciudad Deportiva.

En concreto, se trata de una competición que ofrecerá un espectáculo deportivo de primer nivel en diversas modalidades como speed, team speed, salto, derrapes, classic, parejas, battle y team battle.

El club local Cáceres Go! es el encargado de la organización del evento, en el que participarán 10 de sus prometedores deportistas: Laura Bravo, Carmen Molina, Jimena Rosado y Lara Núñez en la competición de Promesas, junto a Lucas Romero, Jorge Macarrilla, Leo Jaraíz, Carla Bravo, Guillermo Jaraíz y Marcos Mena en el Campeonato de España.

En este campeonato participarán deportistas de 30 clubes provenientes de todo el país, incluyendo destacados equipos como Rolling Lemons (Valladolid), Zlalom (Zaragoza), Freestyle Madrid (Madrid), OnSkates (Madrid), Uniteam (Valencia), Mercury (Sevilla) y Sportia (Ciudad Real), entre otros.

Además de los/as deportistas, se espera la llegada de familiares, equipo técnico, delegados, entrenadores y jueces, "lo que representa un gran atractivo tanto a nivel deportivo como turístico para Cáceres", tal y como informa la organización en una nota de prensa.

Cabe destacar que la competición se desarrollará en el pabellón de la Ciudad Deportiva, junto a la piscina climatizada, en jornadas intensivas de mañana y tarde, y con entrada gratuita para el público.

No obstante, para aquellos/as que no puedan asistir en persona, el evento se transmitirá en vivo durante los cuatro días a través de los enlaces que se publicarán en las redes sociales de la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) y el Club Deportivo Cáceres Go!.