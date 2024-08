Álvaro Martín: "La Triple Corona no se me pasó por la cabeza"

Ep

El marchador español Álvaro Martín confesó que el ganar la Triple Corona -Europeo, Mundial y Juegos Olímpicos- no se la había "pasado por la cabeza" nunca, y celebró el haberla conseguido junto a María Pérez, tras imponerse este miércoles en el maratón por relevos mixto en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

"Lo de la Triple Corona lo había dicho María. Yo ni lo había pensado porque no se te pasa por la cabeza. Pero al final, es increíble. Hemos vivido muchísimas cosas juntos: nuestro primer Europeo, primer Mundial juntos y ahora nuestro primer oro olímpico juntos. O sea que, bueno, se nos dan las cosas bien juntos", celebró el marchador de Llerena (Badajoz).

Martín y Pérez prepararon la estrategia para el relevo. La clave estaba en el tercer relevo, a partir del kilómetro 20 en el que el campeón olímpico de los 20 kilómetros, el ecuatoriano Brian Daniel Pintado, destrozó la carrera, pero el español le aguantó el acelerón e, incluso, le rebasó en el último kilómetro.

"Lo habíamos hablado. La idea era yo hacer el 'trabajo sucio' en mi segunda posta para intentar dejárselo lo más claro posible a María. María lo tenía más fácil porque yo soy el 'malo' del equipo. Ella tiene muchísima más calidad que yo", aseveró el atleta extremeño en la zona mixta bajo la Torre Eiffel.

Cuando le cedió el testigo, Martín le dijo a Pérez que disfrutara en los kilómetros finales, pues había ampliado la ventaja sobre Ecuador, pero su compañera no aminoró la marcha. "Yo le iba diciendo: 'María ya es suficiente, no hace falta apretar más, disfruta'. Pero ella quería seguir disfrutando de su manera, es así de competitiva", confesó.

A la hora de repartir méritos, Martín hizo referencia a los compañeros que no han podido competir por el "alto nivel" que tiene la marcha española. "Este triunfo también es para ellos", apuntó antes de reivindicar el regreso de los 50 kilómetros por las generaciones venideras.

"Parecemos los malos, pero sigo reivindicando. No es que estemos en contra de esta nueva distancia sino lo que nos quejamos es de la forma de proceder. El año pasado se decidió esta nueva distancia y había poco tiempo para prepararse. Lo que nosotros reivindicamos es una prueba larga, como eran los 50 kilómetros y esperemos que esté para los próximos Juegos", expresó.

Ese respeto lo piden a World Athletics, pero también a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). "No nos referimos solo a un estamento. Creo que tenemos que empujar, ya sea a nivel nacional, europeo, internacional y del Comité Olímpico Internacional. Así que nuestras reivindicaciones van para todos", indicó.

Técnicamente impecable, Martín dijo que intentó marchar lo mejor posible y vio que tenía "algo más de fuerza" que el ecuatoriano Pintado en el segundo segmento. "Pero no quería arriesgar y veía que él estaba arriesgando. Así que he intentado pelear con cabeza porque nuestra idea era que cuando le diese el último testigo a María que no tuviese ninguna tarjeta para que ella pudiese pues digamos apretar. Pintado me ganó el jueves y me dije: 'Unas narices me vas a ganar esta vez'. Y he arreado y he apretado hasta desfondarme", señaló.

Sin tiempo aún para asimilar su gesta en el París olímpico, el extremeño pide una pausa para repensar el futuro que sigue a la Triple Corona nunca pensada. "¿Tokyo 2025? Ahora vamos a descansar, perdonadnos, pero esta noche vamos a quemar París y luego ya lo haremos", señaló en alusión al Mundial del próximo año mientras María Pérez corre al abrigo del abrazo de sus padres.