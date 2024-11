Las entradas para no abonados del Cacereño-Atlético se ponen a la venta el lunes

Ep.

Las entradas para asistir al partido que enfrentará el jueves 5 de diciembre al CP Cacereño y el Atlético de Madrid, a partir de las 19,00 horas correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey se han puesto ya a la venta para los abonados al club, mientras que los no abonados podrán adquirirlas a partir del lunes 2 de diciembre.



Este encuentro que se disputará en el estadio Príncipe Felipe de la capital cacereña se encuentra fuera del abono, por lo que todos los abonados deberán retirar un suplemento, a excepción de los poseedores del carnet Oro. También existirá la posibilidad de retirar la promoción de la campaña de abonados especial de Copa del Rey en la tienda oficial (C/Santa Joaquina de Vedruna, n 4) y de forma online, que estará disponible hasta el domingo 1 de diciembre.



Por otra parte, los suplementos de los abonados y las entradas de no abonados se dispensarán en la taquilla del estadio Príncipe Felipe y las fechas de venta serán este jueves 28 de noviembre, solo para la campaña abonados especial Copa del Rey (venta física y online). El viernes 29 de noviembre el suplemento de abonados; el sábado 30 de noviembre el suplemento de abonados nuevos, y a partir del lunes 2 de diciembre se podrán adquirir las entadas por parte de los no abonados hasta fin de existencias.



El precio de los suplementos para abonados será de 50 euros para adultos, y 40 para niños en tribuna central y 40 y 30 euros en preferencia. El precio de las entradas para público general será en tribuna central de 105 euros; en tribuna lateral, 95 euro; en preferencia, 85 euros y en fondos, 70 euros para la entrada general.



Cada abonado, podrá adquirir además de su suplemento, dos entradas adicionales a precio de entrada de no abonado. Estas dos entradas solo podrán adquirirse en las zonas de fondo o preferencia, según informa el CP Cacereño en nota de prensa.



Además, el abonado de tribuna podrá cambiar su sitio a preferencia o fondo, si así lo desea. Respecto al acceso a la zona de diversidad funcional, habrá un límite de 15 plazas, las cuales se solicitarán por correo electrónico.



El proceso para retirar los suplementos y las entradas adicionales será el siguiente de forma física en las taquillas del estadio durante los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, siendo obligatorio acudir con el abono (físico o digital). En caso de retirar el suplemento de otro abonado, será imprescindible contar con autorización expresa del mismo.



Los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre cada abonado podrá sacar su suplemento a través de la plataforma online, pudiendo elegir si mantiene su asiento, o lo cambia por otro en otro sector del campo, es decir, si un abonado de tribuna desease cambiar a otro sector junto con las entradas adicionales, tendrá primero que cambiar su asiento al sector donde vaya a sacar las entradas adicionales, entrando en la sección "Soy abonado".



Para retirar las entradas adicionales después de retirar su suplemento deberá entrar en la sección "abono amigo" introduciendo su número de abonado. Próximamente, se informará de los horarios establecidos para la taquilla en el Príncipe Felipe.



PROMOCIÓN CAMPAÑA DE ABONADOS ESPECIAL COPA DEL REY



El CP Cacereño ha lanzado una campaña de abonados especial por la Copa del Rey. Se podrá sacar en la tienda oficial este jueves 28 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre. Los precios son para tribuna 120 euros, y 85 euros en preferencia.



Esta promoción incluye los dos últimos partidos de liga de la primera vuelta, la segunda vuelta completa, derecho a suplemento ante el Atlético de Madrid y dos entradas adicionales a precio de no abonado.