Foro Mundo Rural de Caja Rural de Extremadura busca atender problemas mundo rural

El "Foro Mundo Rural", patrocinado por Caja Rural de Extremadura, tiene como fin convertirse en un espacio de debate para buscar soluciones a los problemas del ámbito rural extremeño, desde los distintos puntos de vista.



La primera reunión y presentación en público de la iniciativa ha tenido, en la finca El Toril, y la conferencia inaugural ha corrido a cargo de Diego Hidalgo Schnur, quien ha disertado sobre los "Retos y oportunidades globales para el mundo agrario".



En su alocución ha señalado que el Foro Mundo Rural debe enfocarse en un tema estratégico y que entiende que es la potencia del agro como oportunidad de "éxito" y más concretamente en la "alimentación saludable, rentable, sostenible y justa, con Marca Extremadura", porque a su juicio puede ofrecer "muchas ventajas competitivas" para la región y "se ajusta perfectamente a la realidad de Extremadura".



En su opinión, las ciudades "no" pueden producir alimentos de calidad y el planeta se expone a problemas de cambio climático. Con las características de Extremadura, se podría contribuir a cubrir ambas necesidades.



La producción de alimentos saludables, según Hidalgo, puede crear campos nuevos para la agroindustria y los productores. También puede permitir "hilvanar" los intereses de toda la cadena de valor económica y social, además de ser una temática que tiene vinculación con otras áreas estratégicas en las que Extremadura tiene "mucho que decir", como son el agua, la energía, el turismo o el desarrollo sostenible.



Con relación a estas posibilidades que se ofrecen para Extremadura, Diego Hidalgo ha planteado que la región se puede presentar al mundo como un campo "gigante" de experimentación para la producción de estos alimentos del que se beneficiarían todas las comarcas de la región.



Por último, ha considerado que este camino sobre los alimentos saludables y sostenibles serían "una alternativa a la despoblación y al cambio climático", dos cuestiones que considera "muy importantes" para Extremadura porque le afectan de manera "clara".



FORO PERMANENTE



El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha destacado el "honor" que supone para la entidad ser los patrocinadores de un evento que no se quiere como algo puntual, sino que nace con el objetivo de ser "de carácter permanente".



Urbano Caballo se ha centrado en la despoblación como "un problema que nos afecta a todos" por lo que ha señalado la importancia de que "juntos busquemos soluciones, cada uno desde su posición".



En este sentido, el presidente de Caja Rural de Extremadura ha incidido en que la entidad está trabajando en prestar "mejores" servicios en las zonas rurales, como es la puesta en marcha del plan de Exclusión Financiera o la apertura de nuevas sucursales, como la que abrió sus puertas esta misma semana en la localidad de Casatejada. Actuación todas de una entidad de crédito cooperativo "implicada con Extremadura", ha indicado.



Por su parte, la delegada del Gobierno en la comunidad, Yolanda García Seco, ha felicitado a Caja Rural de Extremadura por esta iniciativa y por estar "siempre al lado" de la región, al tiempo que ha asegurado que este foro es "una oportunidad que no se debe dejar pasar".



Para la delegada del Gobierno, la innovación, la digitalización, la internacionalización y la bioeconomía son las palabras que engloban la estrategia de futuro que debe ser "prioritaria" y debe ser la que ayude a fijar la población en el mundo rural.

También ha defendido que la agricultura debe adaptarse a los nuevos tiempos vinculados con el cambio climático.



Mientras, el director de la Escuela de Ingenierías Agrarias, Gabino Esteban, se ha centrado en que "todos" coinciden en la idea de que es "necesario" este foro del mundo rural con varias sesiones anuales para debatir los temas actuales del mundo rural y dar a conocer la producción científica vinculada al mundo agrario, para poder ofrecer conclusiones "interesantes" con una actividad "interesante".



En la misma línea, José del Moral, que fue el promotor de este foro, ha puesto el foco en que es un "lugar de encuentro" para buscar "soluciones" a los problemas del campo.



CLAUSURA



En la clausura del acto, la consejera de Agricultura de la Junta, Begoña García, ha indicado que el sector agroganadero es un "motor" de la economía de Extremadura, por lo que "estos foros son bienvenidos".



Además, ha realizado una defensa de la dehesa, que ha calificado como el "mejor patrimonio" para la agricultura y la ganadería, tanto de pasado como de presente y de futuro, en el marco de la economía verde y circular.



Begoña García ha recordado que en Extremadura hay cerca de 1,3 millones de hectáreas, lo que representa un tercio de la superficie de la región, y ha destacado que "pocos" ecosistemas en el mundo son tan sostenibles como la dehesa. También ha incidido en que el "gran reto" del Siglo XXI es el demográfico y ese será el eje de trabajo de la presente legislatura.



INTEGRANTES DEL FORO



En este I Foro Mundo Rural, se han dado cita miembros de los ámbitos políticos, sociales, económicos o agroganaderos, de la región.

La iniciativa ha nacido fruto del trabajo de la escuela de Ingenierías Agrarias de la UEx y el colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agraria de Badajoz.



También cuenta con la participan La Real Sociedad Económica de Amigos del País, la Fundación Maimona, los Grupos de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, la Agrupación de Cooperativas de Extremadura, Cicytex y Ctaex, además de la Diputación de Badajoz y Caja Rural de Extremadura, como patrocinador, que este viernes estaba representada por su presidente, Urbano Caballo, y su director general, José María Portillo.