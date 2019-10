Casado se compromete a mantener una "relación privilegiada" con EEUU

Ep.

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, se ha comprometido a que si gobierna tras las próximas elecciones generales mantendrá un relación "privilegiada" con EEUU, para poder "hablar" y "negociar" sobre asuntos como el de los aranceles a productos españoles, entre otras cuestiones.



Tras indicar que "no es bueno" los aranceles de EEUU a productos españoles, ha incidido en que dicha medida "tampoco lo son" para EEUU, al tiempo que subrayado que en todo caso el Gobierno central del PSOE "no ha sabido negociar ni hacer respetar" en este asunto.



"No es bueno esos aranceles, tampoco los son para EEUU, pero sobre todo no lo son para un gobierno de España que no ha sabido negociar, ni hacerse respetar y que presume además de no tener vínculos ni relaciones para desbloquear la situación con un país tan importante y tan vinculado históricamente a España y a Extremadura como EEUU y como todo el continente americano", ha dicho en una intervención este martes en la Feria Ganadera de Zafra (Badajoz).



"Me comprometeo a que cuando lleguemos al Gobierno de España tendremos una relación privilegiada con EEUU como siempre ha tenido el PP, para poder hablar de igual a igual, para poder negociar, para poder sentarnos, para dejarnos de soflamas en los mítines y arreglar los problemas del campo de Extremadura, del campo de España, y para evitar que 1.000 millones de euros se pierdan en el sector de la agroindustria no sólo en productos cárnicos sino en el sector vinícola y en el sector del aceite de oliva".



En este sentido, ha recalcado que el PP es "un partido del campo" y que como tal defenderá a este sector, a diferencia de lo que a su juicio hace el socialista Pedro Sánchez, a tenor de declaraciones de éste como las de la pasada semana relativas al jamón. "Aquí sabemos cómo se llaman los productos, cómo son las razas de ganado, cómo son las necesidades de agricultores y ganaderos", ha dicho sobre el PP.

ARANCELES

También sobre el campo y los "problemas internacionales", se ha referido a que el ministro de Agricultura y el Gobierno de España "amenazan" a EEUU con "represalias" si impone aranceles a los productos españoles, algo ante lo que ha dicho que "para la administración norteamericana éste no es un motivo de preocupación" y "no es la fórmula para negociar", tras lo cual ha reclamado a Pedro Sánchez que negocie "a nivel internacional" por la agricultura española.

"Pedro Sánchez en vez de ir a Nueva York a decir que le gusta mucho la reforma laboral del PP y luego decir aquí que la va a derogar, y en vez de decir que estamos en una situación económica envidiable para luego en un mitin decir que estamos en crisis económica, en vez de recordar los brotes verdes y la Champions League que Rodríguez Zapatero decía antes de que llegara la crisis económica unos meses después debería negociar por la agricultura, por la agroindustria y por la ganadería española", ha espetado el 'popular'.

Como ejemplo de cómo a su juicio se negocia, ha citado a Alemania y Francia en el sector del motor, donde "EEUU también quiso imponer medidas arancelarias contra los automóviles europeos y lo que hicieron es que el señor Junquer fue a la Casa Blanca a negociar con Donald Trump que esos aranceles no afectaran a un sector productivo fundamental para Alemania y Francia, también para España", ha dicho.

En este sentido, ha defendido que Pedro Sánchez "tiene que negociar" a "nivel internacional" como ha hecho Macron, algo que ha llevado a que "los aranceles vitivinícolas no van a afectar al champán francés".

ESTRATEGIA ANTE INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS

Por otra parte, Pablo Casado ha transmitido su "compromiso" con el campo "a la hora de acometer infraestructuras que palien inclemencias meteorológicas por sequía o por gota fría en otras zonas", a través de una "estrategia" sobre dicha temática que plantea su partido, ha dicho.

"Vengo a comprometerme con nuestra estrategia ante inclemencias meteorológicas", porque la sequía ha estado acompañado por la gota fría "igual de perjudicial que la falta de agua", ha espetado en la Feria Ganadera de Zafra.

"Nuestro compromiso con la eficiencia y las infraestructuras hidráulicas", porque "si hablamos de Feria Ganadera tenemos que hablar de que esta raza ibérica de porcino necesita alimentarse en la dehesa extremeña" para poder dar el "mejor producto cárnico".

También, ante la negociación de la nueva PAC ha recordado que exministros del PP como Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina "pelearon con uñas y dientes para agricultores, ganaderos y el entorno pesquero que interesaba" a dichos sectores, y lograron 47.500 millones para España "cuando se preveía que una vez que dejó el gobierno Zapatero sólo un llegara un 30 por ciento menos de esa cantidad".

Tras indicar que el anterior gobierno del PP "ahora" ha "dejado ya encarrilado" este tema de la nueva PAC, ha incidido en todo caso en que desconfía de la negociación en esta materia del PSOE, que a su juicio "no ha tenido una posición firme para influir a nivel internacional".

Finalmente, también se ha mostrado partidario de que "entre todos" se potencie aún más a nivel internacional la Feria Ganadera de Zafra (Badajoz), y ha lamentado que ni a nivel regional y nacional por parte del PSOE existe el "apoyo" al sector del campo que requiere, ha dicho, Extremadura.