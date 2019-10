PP apoyará todo "lo que llegue" al Congreso parte del PSOE sobre revalorización pensiones

Ep.



El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha anunciado el "apoyo" de su partido a "lo que llegue" al Congreso de los Diputados en materia de revalorización de las pensiones si "finalmente" el PSOE "decide hacerlo de forma urgente".



"Estamos de acuerdo en que las pensiones se tienen que revalorizar y que por tanto lo que llegue al Congreso de los Diputados si finalmente deciden hacerlo de forma urgente contarán con el apoyo del PP", ha espetado Casado, quien en todo caso ha considerado "electoralista" el anuncio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, relativo a la revalorización de las pensiones.



"Siempre hemos defendido en el PP que las cuestiones de Estado no deben entrar en la agenda electoral. Siempre hemos dicho que las pensiones tienen que estar fuera de los mítines electoralistas haciendo propuestas simplemente para arañar unos votos. Y siempre hemos dicho que el Pacto de Toledo es donde tenemos que ir a negociar la sostenibilidad del sistema de pensiones y en especial la capacidad de financiarlo creando empleo", ha dicho en una intervención ante los medios de comunicación este martes en la Feria Ganadera de Zafra (Badajoz).



En este sentido, ha considerado que el anuncio de Sánchez "no suele corresponder al gobierno en funciones, sino que por ley se reserva al gobierno que llegue con plena capacidad legislativa después de unas elecciones"; y tras lo cual ha dicho que le parece "demagógico y electoralista meter las pensiones en un mitin y además anunciar algo que no debe corresponder a un gobierno en funciones".



En todo caso, ha incidido en que el PP apoyará "lo que venga" en materia de pensiones por parte del Gobierno del PSOE, "a pesar" de que piensa que lo anunciado por Sánchez "es electoralista" y que "es una irresponsabilidad usarlo en campaña electoral"; y al mismo tiempo ha defendido que sobre las pensiones "se tiene que debatir a largo plazo en el Pacto de Toledo", ha dicho.



SIN LECCIONES



De igual manera, el 'popular' ha rechazado que el PSOE trate de dar "lecciones" sobre esta temática de las pensiones, toda vez que la formación socialista "no es nadie" para hacerlo, ya que "las dejaron congeladas la última vez que gobernaron siendo Pedro Sánchez diputado y votando a favor de congelarlas en el año 2011", y teniendo en cuenta además que "la anterior vez con Felipe González (el PSOE) las dejaron quebradas y tuvo que ir el PP a pedir un préstamo a la banca para poder pagar la extraordinaria del mes de diciembre".



"Lecciones de sostenibilidad de pensiones al partido que las ha quebrado y las congelado las dos últimas veces que ha gobernado no admitimos ni una", ha espetado Pablo Casado, quien ha considerado en alusión al PSOE que es "algo muy hipócrita" que se trate de "instrumentalizar a los mayores por parte del partido que siempre los ha dejado arrinconados cuando la crisis ha apretado".



Como contrapunto, ha recordado que el PP "además de rescatarlas en el año 1996 y descongelarlas en el año 2011 desde del año 2011 hasta que llegó Sánchez" revalorizó las pensiones "un 16 por ciento de media", y "justo antes" de salir del gobierno aprobó unos Presupuestos Generales del Estado que "incluían medidas como la indexación al IPC para 2018 y 2019 y la subida de un 1,6 por ciento de las pensiones medias y de un 3 por ciento de las mínimas y de viudedad", ha recordado.



En la misma línea, Pablo Casado también ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez porque "por culpa" de su "mala gestión" el IPC "no se revaloriza" y "entre otras cosas" eso "afecta" a los pensionistas.



Finalmente, ha pedido "en positivo" que "no" se haga "políticas con las políticas de estado" y se haga lo que planteaba el PP, "una revalorización mínima de un 0,25 frente a la congelación del PSOE" y sentarse "a ver cómo podemos mejorar las pensiones a largo plazo y sobre todo pagándolas con personas que encuentren un empleo".



"Porque prometer revalorizar las pensiones al mismo tiempo que anuncias que hay 13.000 parados más en septiembre, y 54.000 parados más en agosto y 200.000 cotizantes menos a la Seguridad Sociales es pan para hoy y hambre para mañana", ha advertido el 'popular'.