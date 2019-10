Economía extremeña está "preparada" para incertidumbre de guerras comerciales y el Brexit

Ep.

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha asegurado que la economía extremeña está "preparada" para afrontar el "periodo actual de incertidumbre" por "tensiones geopolíticas" que se están traduciendo en "guerras comerciales" así como para afrontar un hipotético Brexit sin acuerdo.

Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta al Gobierno autonómico en el Pleno de la Asamblea de este jueves, formulada por el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén, quien ha advertido sobre la llegada de "una nueva recesión" cuyas consecuencias ha pedido que no recaigan, como en la anterior, en los más vulnerables.

España, quien ha asegurado que en términos macroeconómicos España no está en recesión, ha señalado que desde la Junta no van a contribuir a "incentivar miedos y zozobras en la ciudadanía", y ha defendido la responsabilidad de "no generar incertidumbres adicionales" a las que ya está sometida la comunidad como parte de un mundo global al que la región no es "impermeable".

No obstante, se ha referido a datos económicos que en su opinión reflejan que Extremadura se encuentra en mejor posición para afrontar los vaivenes de la economía internacional, como el ritmo de crecimiento al 21 por ciento de las exportaciones, o el ritmo de creación de empleo y reducción del paro que arrojan los datos de la EPA publicados este mismo jueves.

En todo caso, el consejero ha señalado que no "ignora" las "señales de desaceleración" que se vienen advirtiendo desde los organismos internacionales, al tiempo que ha asegurado que la Junta continuará trabajando dando "prioridad" a la necesidades de los extremeños y mejorando los servicios públicos.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura ha respondido a España que puede llamarlo desaceleración, pero que es "obvio que viene una nueva recesión" aunque no se conozca aún su grado de intensidad y la duración.

Además, ha asegurado que la "debilidad y dependencia" de Extremadura sobre los acontecimientos internacionales se debe a que la comunidad carece de "un modelo productivo propio", al tiempo que ha recordado que la anterior crisis y su recuperación se ha llevado "por delante" a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Al respecto, ha recordado que el último informe de Cáritas señala que la renta media en Extremadura aún no ha alcanzado los niveles de 2008, así como las políticas de "austeridad" puestas en práctica como respuesta por los gobiernos en forma de recortes han dado como resultado que los ingresos de los más adinerados hayan aumentado en la misma proporción que han caído los de los que menos tienen.