CCOO Extremadura reitera la necesidad de incluir la Responsabilidad Social en las empresas

Ep.

CCOO Extremadura ha organizado este martes unas jornadas en Mérida para concienciar a las empresas sobre la importancia de incluir una Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en ellas, con el fin de favorecer el avance de los derechos sociales, humanos y laborales.



Así, lo ha explicado la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, quien ha reiterado que el motivo de las jornadas es que las empresas sean "más sociales", por lo que ha recordado que en la región existe una ley desde el año 2010, que hay que "impulsar" para que sea afectiva.



En esta línea, Encarna Chacón ha informado de que Extremadura ha sido una de las Comunidades Autónomas "pioneras" en impulsar esta ley, aunque ha asegurado que "hay dificultades" para ponerlas en marcha.



Chacón, ha afirmado que existen 14 empresas en Extremadura que cuentan con esta Responsabilidad Social, aunque ha asegurado que solo son cuatro las que tienen representación sindical, por lo que ha dicho que "algo está fallando".



Además, ha aclarado que ninguna de estas empresas es de titularidad pública, por lo que ha señalado que la primera en implantar este tipo de prácticas debe ser "la propia Administración".



En este sentido, a preguntas de los medios por el número de empresas comprometidas con esta práctica, Encarna Chacón ha lamentado "la falta de implicación de los actores", en concreto, de "la propia administración".



"Es importante impulsar la ley del 2010 y mejorarla con mayor participación sindical", ha aseverado Chacón, quien ha afirmado que "no hay una obligación real", sino que es algo ético, por lo que ha instado al futuro nuevo gobierno a trabajar en este ámbito para "exigir a las empresas mayor responsabilidad".



Al mismo tiempo, ha dicho que con este tipo de prácticas se consigue un "beneficio para todos y para todas", ya que la empresa se implicaría más en el territorio a través de un sistema de "mayor responsabilidad" por parte del empresariado "que no solo está para obtener beneficio".



En esta línea, Encarna Chacón ha indicado que con esta Responsabilidad Social Empresarial se pretende que las empresas "propicien más trabajo" a través una contratación "mucho más estable", a la vez que la conciliación de la vida laboral y familiar "sea una realidad" y que la discriminación entre hombres y mujeres "vaya desapareciendo", para que haya una mayor implicación de esos beneficios de las empresas.



EXTREMADURA, UNA DE LAS REGIONES "MÁS AVANZADAS"



Por otro lado, también ha estado presente en estas jornadas la secretaria general de Acción Sindical y RSE de CCOO, Raquel Boto, quien ha destacado que en Extremadura exista una ley sobre este tema, aunque ha asegurado que hay que dar un "tirón de orejas" a las administraciones, ya que si estas no son responsables, las empresas "tampoco van a serlo".



En este sentido, ha asegurado que Extremadura es una de las regiones "más avanzadas en este tema", aunque ha afirmado que España cuenta con una ley de RSE que salió en 2014 hasta 2020, "pero se paró en 2015".



"Esperamos que ahora sí que se reflote un consejo de RSE de las empresas en las que estén incluidas todas las partes de la sociedad", ha aseverado Boto, quien ha afirmado que se espera que esto mejore, ya que PSOE y Unidas Podemos eran los partidos que más "llevaban de RSE" en sus programas políticos.



"La RSE mide el impacto que tienen las empresas en la sociedad. Cuando el impacto es negativo pues se deben tomar medidas para que esto no ocurra", ha declarado Boto, quien ha dicho que "los trabajadores y los representantes de los trabajadores" son el principal grupo de interés en la empresa.



Raquel Boto ha dicho además, que a las empresas les "cuesta" que las evalúen, aunque ha afirmado que no es "algo tan problemático", ya que se pueden llegar a acuerdos.



Además, ante preguntas de los periodistas sobre el coste de la RSE para la empresa, Boto ha aseverado que "no es tanto dinero", sino que el problema es "lo que hay detrás" de esa evaluación, por lo que no supone "algo costoso".



"En las pequeñas empresas tampoco se van a pedir grandes esfuerzos", ha dicho Boto, quien ha indicado que "no se va a pedir lo mismo" a una gran empresa que a una pequeña carnicería.



MEDIDAS A DESARROLLAR



De este modo, CCOO Extremadura ha afirmado que se puede desarrollar una Responsabilidad Social Empresarial tanto en pequeñas como grandes empresas, a través de diferentes medidas repartidas en tres áreas de aplicación.



La primera de ellas sería el área económica, con la creación de unos valores éticos, códigos de buen gobierno, políticas de trabajo justas, medidas orientadas a la flexibilidad laboral o la posibilidad de promoción en igualdad de condiciones.



Por otro lado, en el área sociolaboral se promueve el respeto a la empresa con convenios colectivos y costumbres sociales, la contratación de personas en riesgo de exclusión social, el cumplimiento fiscal en los territorios donde se desempeña la actividad o la publicación de información anual no financiera con atención especial a la nueva Ley de Información no financiera.



Además, dentro del área medioambiental, se deberá seguir el estricto cumplimiento de las normas y leyes medioambientales, la adecuada gestión del consumo de los recursos que utiliza la empresa, así como acciones que reduzcan las emisiones de CO2.