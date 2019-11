Junta apunta que suspensión de recogida nocturna aceituna está alineada con el Ministerio

Ep.

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha apuntado que la suspensión de la recogida nocturna, por medios mecánicos, de aceituna en olivares superintensivos por posible daño a aves silvestres está alineada con la postura del ministerio y de otras regiones, como Andalucía y Castilla-La Mancha.



García ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia este jueves en el pleno de la Asamblea a petición del Grupo Parlamentario Popular para que informase de la resolución publicada el pasado 12 de noviembre en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) por la que se suspendía de manera cautelar la recogida nocturna de aceituna.



En su intervención, la consejera ha mostrado el apoyo de la Junta al sector olivarero, que es "estratégico" en la región y al que le ha trasladado que les tiene de su lado ante los aranceles proteccionistas de los EEUU.



En esta línea, García ha insistido en que la resolución aprobada por la Junta de Extremadura está alineada con la postura en este sentido del ministerio competente y de comunidades como Castilla-La Mancha y Andalucía, aunque en el caso de Extremadura su contenido es "más limitado" y "garantista".



Por ello, Olga García ha preguntado al diputado del PP por qué lo que está bien para la comunidad de Andalucía, donde gobierna su partido, es un "sinsentido" en Extremadura.



Así, ha expuesto la consejera que Extremadura, con esta medida, está haciendo frente a un posicionamiento que entiende que la recogida nocturna por medios mecánicos puede causa daños a las aves que utilizan los olivares como dormideros.



De la misma forma, ha recalcado que resultaba "ineludible" aplicar el principio europeo de precaución en este caso, ya que algunas cadenas comerciales europeas habían anunciado medidas para evitar la comercialización de aceite obtenido industrialmente por la noche.



Asimismo, la consejera para la Transición Ecológica ha precisado que la suspensión en Extremadura afecta únicamente a los olivares superintensivos y que cosechan por medios mecánicos, a lo que ha añadido que los olivares superintensivos representan una pequeña parte en la región.



Olga García ha aseverado además que esta suspensión estará a la espera de que las que las investigaciones que se están realizado establezcan el impacto real en las aves silvestres de la cosecha nocturna y, por lo tanto, si se debe continuar o no con la suspensión de la misma.



Así, ha avanzado que se van a comenzar a realizar en diez explotaciones en los próximos días ensayos pilotos con medios propios y en colaboración con la Consejería de Agricultura y que van a incidir en aspectos como concretar la fauna avícola potencialmente afectada o calibrar el efecto de la recolección nocturna sobre dicha fauna, entre otros.



También ha apuntado García que la resolución elaborada por la Junta ha estado coordinada con la Consejería de Agricultura y el sector, teniendo en cuenta la trascendencia que pudiera tener para el mismo, además se ha publicado después de la información y consulta realizada a las organizaciones agrarias en el transcurso de la reunión del Consejo Asesor Agrario, que tuvo lugar en octubre en Zafra.



Por ello, la consejera extremeña ha asegurado que no se trata de poner trabas a los profesionales sino de cumplir con una prerrogativa europea. "Estamos obligados a hacer compatible las prácticas agrícolas con la conservación de la biodiversidad y el cumplimiento de las disposiciones establecidas", ha aseverado.



EL PP CONSIDERA LA RESOLUCIÓN UNA "CHAPUZA MONUMENTAL"



Por su parte, el diputado del PP Bibiano Serrano ha considerado que la resolución extremeña que prohíbe la recogida nocturna de la aceituna es una "chapuza monumental" y un "sinsentido", además de criticar que, en su opinión, no ha sido consensuada ni con las organizaciones agrarias ni con las cooperativas y almazaras.



De la misma manera, ha considerado que "no hay base científica", en su opinión, para tomar esta decisión, además de criticar que la Junta, con dicha resolución, ha "prohibido por prohibir" y ha tomado una decisión que afecta a personas y a profesionales.



Asimismo, ha advertido de las repercusiones que puede tener esta medida, toda vez que se ha alargado la temporada, ya que, como ha planteado, donde antes había tres turnos ahora habrá uno, con la consecuente reducción de empleo.



También ha dicho que recolectar por la noche no es ningún "capricho", sino que los profesionales que lo hacen es debido a una mayor calidad y en beneficio del aceite, ha dicho.



En esta línea, el diputado 'popular' ha exigido no "anteponer tanto el medioambiente" porque en Extremadura, como ha sostenido, "nos vamos a quedar solos" y ha emplazado a convencer a Bruselas de que "tenemos muchos pájaros pero los pueblos se están quedando vacíos". "No nos cabe ya más ecología", ha aseverado.



TURNO DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que le ha causado estupor la solicitud de comparecencia registrada por el PP, además de considerar que el diputado Bibiano Serrano ha utilizado unos argumentos "cafres".



En esta línea, ha indicado que Extremadura cuenta con un porcentaje muy minoritario de olivar superintensivo, y que esa cifra se hace más pequeña cuando se trata de la recogida nocturna.



Así, ha tachado de "temerario" el argumento del PP, además de añadir que Serrano se ha quitado la "máscara" y con su intervención ha demostrado a quién está defendiendo, que no es precisamente, ha dicho, al "pequeño olivarero que se juega su sueldo".



En esta línea, ha asegurado que el olivar superintensivo no es el que mantiene abiertos los pueblos, al tiempo que ha apuntado la complejidad del sector agrario.



Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, ha pedido que el principio de precaución al que ha aludido la consejera Olga García tendría que defender a los "cuatro gatos" que viven en Extremadura "más que a las aves migratorias".



En esta línea, ha considerado que sin un estudio científico "claro" es difícil conocer el daño que se le pueda hacer a la avifauna, por lo que ha sostenido que le parece un poco "alarmante" que se tomen decisiones, como suspender la recogida nocturna de aceituna, "sin tener todos los datos y siempre en perjuicio de los mismos".



Por ello, Cayetano Polo ha instado a la Junta y al resto de administraciones que dejen de poner trabas a los agricultores, porque lo que la región necesita es trabajo.



Finalmente, el diputado socialista Eduardo Béjar ha indicado que la PAC está ligada al medio ambiente y si no se cumple las indicaciones de la Comisión Europea llegan las sanciones, como ocurrió con las sanciones de pastos.



En esta línea, Béjar ha expuesto que lo que ha hecho la Junta con esta resolución es cumplir con algo que viene impuesto por la Comisión Europea, que se trató en el ministerio y que después han hecho dos comunidades autónomas.



También ha dicho que en Extremadura no hay una gran superficie de olivar superintensivo que se recoge por la noche y se ha preguntado por qué la resolución de Andalucía está bien y la de Extremadura no, cuando son muy similares, ha apuntado.