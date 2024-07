Las exportaciones de Extremadura llegaron en mayo los 309,5M€, un 7,3% más en que en 2023

Las exportaciones registradas en el mes de mayo de 2024 en Extremadura han alcanzado los 309,5 millones de euros, un 7,3 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.



En concreto, de estas exportaciones, el 72,5 por ciento se concentra en los sectores de 'Alimentos', cuyas ventas han sido de 168,1 millones de euros, y 'Semimanufacturas no químicas', que se ha situado en 56,3 millones.



Estos dos sectores han presentando un crecimiento anual del 26,2 por ciento y una disminución del 16,4 por ciento, respectivamente, según ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



Entre el resto de los sectores destacan los aumentos en 'Productos energéticos' (126,1%) y 'Otras mercancías' (28,5%) y la reducción en 'Sector automóvil' (-43%) y 'Manufacturas de consumo' (-28,4%).



En mayo, las exportaciones españolas de mercancías han aumentado en un 2,3 por ciento en tasa interanual, situándose en 34.716,4 millones de euros.



El valor de las importaciones de Extremadura en este mes ha sido de 194,1 millones de euros, un 6,9 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior.



El 33,7 por ciento (65,4 millones de euros) corresponde a 'Bienes de equipo', que disminuye un 16,7 por ciento con respecto a 2023. Los sectores que más han aumentado sus importaciones han sido 'Otras mercancías' (56,2%) y 'Materias primas' (17,1%). El sector que registra mayor tasa de variación negativa ha sido 'Sector automóvil' (-41,6%).



Las importaciones del conjunto de España alcanzan los 37.065,1 millones de euros, un 0,03 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.



DATOS ACUMULADOS ENERO-MAYO COMERCIO EXTERIOR



Por otro lado, en los cinco primeros meses de 2024 las exportaciones extremeñas se han cifrado en 1.378,8 millones de euros, un 16,3 por ciento más que las del mismo periodo del año anterior. Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 955 millones de euros, que suponen una disminución interanual del 2,6 por ciento.



En este periodo, las exportaciones españolas de mercancías han decrecido un 2,3 por ciento respecto a 2023, alcanzando los 162.136,7 millones de euros. Por su parte, las importaciones han disminuido un 1,5 por ciento hasta los 177.246,3 millones de euros.



El 70 por ciento de las exportaciones extremeñas se concentra en los sectores de 'Alimentos', cuyas ventas han sido de 696,7 millones de euros, y 'Semimanufacturas no químicas', que se ha situado en 267,8 millones. Presentando un crecimiento anual del 35 por ciento y un decrecimiento del 5,9 por ciento respectivamente.



Entre los demás sectores destaca el aumento de las exportaciones de 'Productos energéticos' (91,6%) y 'Bienes de equipo' (31,2%) y la reducción en 'Manufacturas de consumo' (-17,1%) y 'Materias primas' (-10%).



Con respecto al ranking de países de los principales clientes habituales, se observa un aumento de las exportaciones a Italia (74,4%), Alemania (17,7%), Reino Unido (16,4%) y Francia (1,9%).



En lo referente a las importaciones, el 31,7 por ciento (303 millones de euros) corresponde a 'Bienes de equipo', que disminuye un -19,1 por ciento con respecto a 2023. Entre los sectores que más han incrementado las importaciones se encuentran 'Otras mercancías' (95,9%) y 'Semimanufacturas no químicas' (40,8%).



Por países, Portugal encabeza el ranking de las importaciones con 196,7 millones de euros, seguido de Países Bajos con 109,8 millones y Alemania con 99,8 millones de euros.



En relación con el año anterior han aumentado las compras a Países Bajos (5,6%) y Polonia (3,8%), disminuyendo a China (-59,3%), Alemania (-21,3%) y Portugal (-12,4%).