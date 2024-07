Quintana replica a La Unión que grupos ROCA están actuando colaborando con agricultores

Ep

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha aseverado que los equipos ROCA de la Guardia Civil están actuando, y lo hacen en colaboración con los agricultores, en la lucha contra los robos en el campo.

De esta forma se ha pronunciado Quintana en respuesta a la organización agraria La Unión, que este jueves le ha reclamado un refuerzo de los equipos ROCA para intensificar la lucha contra los robos en el campo.

Ante esta petición, el delegado del Gobierno ha considerado que el grado de satisfacción de los agricultores sobre el trabajo que tiene el Grupo ROCA "es impecable en este sentido",

Quintana ha explicado que no ha recibido ninguna carta de La Unión sobre este asunto,, a la par que ha remarcado que el número de denuncias en este sentido "ahora mismo no es mayor que en otro periodo".

"Decir que hay agricultores que sufren robos y que no se denuncia parece un poco raro, porque, si un agricultor tiene un robo, para cobrar el seguro lo primero que tiene que hacer es denunciar. O sea, por lo tanto, no creo que eso exista y, si existe, yo le pediría a los agricultores que presenten sus denuncias", ha apostillado, junto con que "no se puede decir que aumentan los robos porque no se han denunciado".

ALVIA BADAJOZ-MADRID

Por otro lado y preguntado por las críticas por el calor registrado en la tarde de este miércoles en el Alvia Badajoz-Madrid, que estuvo detenido en Mérida tras las protestas de los viajeros por que no funciona el aire acondicionado en los vagones, el delegado del Gobierno ha indicado que hubo "un fallo técnico", se quedó sin aire acondicionado y provocó un retraso de media hora.

A continuación, ha afirmado que "con todas las inversiones que se están realizando, la fiabilidad está aumentando de los trenes" y que "lógicamente" las maquinarias no funcionan igual con las actuales elevadas temperaturas que se está soportando y "hubo un fallo técnico que evidentemente existió".

Al mismo tiempo, ha dicho, el hecho de que la gente se enfadase le "parece absolutamente normal", pero que "hay un fallo técnico" y "se intenta que no exista", pero si se da, "no tenemos más soluciones".

José Luis Quintana se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa tras reunirse con la directora general de Sepes, Leire Iglesias, en la Delegación del Gobierno.