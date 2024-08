PSOE de Extremadura: "los datos económicos en la región son muy preocupantes"

El secretario de organización del PSOE de Extremadura, Manuel Borrego ha señalado este lunes que los datos económicos en Extremadura son muy preocupantes y dibujan un escenario muy grave que afecta de forma directa al desarrollo económico de nuestra región y a las oportunidades de Extremadura.



Borrego ha responsabilizado de estos datos a María Guardiola que “ha cerrado la Junta de Extremadura por vacaciones y ha abandonado a los extremeños a su suerte”. “Ni ahora por ser agosto, ni a lo largo de todo este año de gobierno; a la señora Guardiola no se le conocen propuestas, ni acciones, ni gestión”, ha puntualizado.



El socialista ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa en Mérida, donde ha relatado los malos datos que acusa la realidad económica en nuestra región.



Así, ha destacado la afiliación a la seguridad social, que crece en la región una tercera parte de lo que lo hace en el país, la pérdida de poder adquisitivo de los extremeños que pierden medio punto en sus salarios, la caída de 800 autónomos en Extremadura, mientras que en España crecen en más de 63.000 o la pérdida, en este último año, de 7400 personas activas en la región.



El secretario de organización de los socialistas extremeños se ha fijado además en el último informe de la AIREF que ha pasado de prever que Extremadura crecería en 2024 por encima de la media nacional a confirmar que la región crecerá un punto menos durante el segundo trimestre del año, es decir un 1,9 frente al 2,9 que lo ha hecho el conjunto de España.



En este punto, ha asegurado que esto ocurre en Extremadura cuando en el resto del país los datos son favorables y se ha preguntado qué ocurrirá en la región “cuando el viento no venga a favor”.



Borrego ha considerado que los malos datos económicos llevan aparejados un deterioro del sector público y ha argumentado que se está produciendo un menoscabo en la educación pública que provoca serios desequilibrios entre las zonas rurales y las zonas urbanas “atacando a la igualdad de oportunidades”.



En ese sentido, ha criticado el decreto de eficiencia energética para los colegios que ha aprobado recientemente el gobierno regional y que supondrá una merma en los ingresos de las entidades locales, obviando que la educación es competencia regional. Por ello, ha anunciado que el PSOE presentará en los próximos días medidas para defender la autonomía de los ayuntamientos.



Además, ha considerado que la región acusa en grave deterioro de la sanidad pública. “Tenemos menos médicos que nunca, las listas de espera sanitaria disparadas, consultorios cerrados y una gestión nefasta que implica la pérdida del transporte sanitario aéreo”, ha apostillado.



Asimismo, el secretario de Organización del PSOE de Extremadura ha afeado que el gobierno de María Guardiola ha dejado a su suerte a los dependientes que “por primera vez se quedan sin el programa de respiro familiar”.



“Una vez más Extremadura, con un gobierno de derechas está atacando a las clases medias, a los trabajadores y a los autónomos; lo hizo con el gobierno del señor Monago y ahora lo está haciendo con la señora Guardiola”.



Por todo ello, Borrego ha asegurado que el PSOE es un partido responsable y comprometido con la región y que va a seguir trabajando para proponer soluciones a los problemas de la gente, al tiempo que ha exigido a María Guardiola “que vuelva de sus vacaciones, que se ponga a trabajar, que dé marcha atrás a los recortes y que planifique un proyecto de región”.



“Le exigimos que gestione y solucione los problemas de los grandes proyectos como el Regadío de Tierra de Barros o la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, que no destroce el futuro de nuestros jóvenes, les de soluciones en materia de vivienda y que cree oportunidades con la educación y la formación”, ha indicado.