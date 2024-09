Junta llevará al Gobierno petición sector de facilitar contratación extranjeros para campo

Ep.



La Junta de Extremadura se ofrece para trasladar al Gobierno central la petición de las organizaciones agrarias en la región relativa a facilitar la contratación de trabajadores extranjeros para periodos cortos de recolecciones en el campo ante la escasez de mano de obra existente en el sector.



De este modo lo ha señalado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta, Guillermo Santamaría, en declaraciones a los medios antes de reunirse este jueves en Mérida con representantes de organizaciones agrarias para abordar tal solicitud, aunque ha insistido en que la Administración regional no tiene competencias al respecto.



"Nosotros nos hemos ofrecido a colaborar en todo lo que podamos. Vamos a escuchar sus demandas y vamos a intentar trasladarlas al Gobierno central para solucionar las demandas y que tengan los trabajadores que necesitan en las mejores condiciones posibles", ha dicho.



Tras la petición realizada a finales del pasado agosto por parte de La Unión Extremadura a la Junta para que les ayudasen en su intención de facilitar la llegada de trabajadores extranjeros para trabajar en el campo en recolecciones, el consejero ha defendido que hay que "hablar con todas las organizaciones", que "tienen la potestad de solicitar la venida de trabajadores extranjeros" pero "es el Gobierno central el que tiene las competencias para hacerlo", aunque son "gestiones complicadas".



"Sabemos que quieren traer trabajadores. Entendemos que querrán trabajadores cualificados para lo que necesitan, y trasladaremos al Gobierno central porque nosotros no tenemos competencias en principio para esto", ha añadido. "Nosotros a priori no tenemos estas competencias pero vamos a escucharles como no puede ser de otra manera y a ver qué necesitan", ha incidido.



Asimismo, sobre cómo se explicaría que con el número de parados en el sector agrario que registra Extremadura las organizaciones agrarias sigan solicitando mano de obra, el consejero ha indicado que éstas les trasladan a la Junta que "no encuentran trabajadores en el campo, aunque haya parados en el sector".



"Es la realidad a la que se enfrentan las organizaciones agrarias y al final su realidad es que aunque haya gente parada en el sector no encuentran mano de obra para trabajar y necesitan que vengan del extranjero. No quiero interpretar nada, simplemente son hechos, hay parados pero hay demanda de empleo", ha indicado.



Cabe apuntar que en la reunión de este jueves en Mérida, además de Guillermo Santamaría, ha estado también presente la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, junto a representantes de APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE, La Unión, y Asaja Extremadura.

LA UNIÓN EXTREMADURA RECLAMA COORDINACIÓN

A su vez, el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés, ha alertado del "problema importantísimo" de mano de obra existente en el campo, y ha apuntado que en la contratación de obra inmigrante "hay muchas competencias que son de la Junta, como en alojamiento y organización".

Así, ha solicitado la coordinación entre la Administración nacional y la regional porque el campo "necesita inmigrantes porque no hay mano de obra". "Las estadísticas pueden decir que hay 58.000 parados en Extremadura pero no tenemos mano de obra para las recolecciones, y por eso pedimos mano de obra", ha espetado.

Con ello, ha incidido en que sería "necesario" a su juicio "contratar inmigrantes en origen, que vuelven a irse cuando termina la campaña a su país de origen, siempre respetando los convenios colectivos de trabajo".

En este punto, ha pedido de cara a la campaña de recolecciones agrarias del año que viene en la región que se pueda hacer una "prueba" para que llegasen a la comunidad "100 ó 200 inmigrantes".

"Tú no puedes traer ahora mismo del orden de los 2.000 ó 3.000 inmigrantes que serían los necesarios porque no hay capacidad organizativa ni de alojamiento ni de nada, y sería ridículo pretenderlo. Por lo tanto, queremos hacer una prueba el año que viene y aprendiendo de esa prueba tanto ellos como nosotros empezar a trabajarlo", ha espetado.

APAG EXTREMADURA PIDE MANO DE OBRA EXTRANJERA

De su lado, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha agradecido que el consejero de Economía y Empleo "se haya tomado en serio el problema de la falta de mano de obra" en el campo, y ha considerado que esto "se puede suplir con mano de obra extranjera".

"Pero evidentemente también hay que analizar el sistema que nosotros tenemos aquí... No se puede estar como estamos ahora mismo subvencionando, bonificando, dando paguitas por no trabajar cuando hay carencia de mano de obra", ha defendido.

"Nosotros estamos de parte de que haya que pagar al que esté parado de verdad, pero al que no pues que esté disponible y que se ponga a trabajar", ha afirmado.

UPA-UCE EXTREMADURA ABOGA POR MEDIDAS ESPECÍFICAS

Mientras, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha advertido de que el de la falta de mano de obra se ha convertido en "uno de los principales problemas" del campo a nivel regional, nacional y europeo y, aunque ha reconocido que la situación "no es fácil de solucionar", ha abogado por arbitrar medidas para "traer gente de fuera" para trabajar.

Así, tras apuntar que el tipo de explotación y de cultivos existentes en Extremadura son familiares fundamentalmente, lo que "significa que no pueden traer a la gente a campañas de tres meses como es lo que se necesita para poder traer un contingente, no pueden asumir los costes de los alojamientos", ha considerado "difícil" que se pueda desarrollar la medida de facilitar la contratación de extranjeros "por lo menos en un breve plazo de tiempo".

En este punto, ha reclamado el apoyo de las administraciones con medidas "específicas" y presupuestos "específicos" para facilitar la contratación; al tiempo que ha defendido "el aprovechamiento de la mano de obra también inmigrante que está aquí, ya arraigada".

"Hay que buscar fórmulas para que esa mano de obra que está disponible y que no podemos acceder a ella porque es una contratación ilegal se pueda regularizar de alguna forma con el objetivo de aprovechar a la gente que está ya aquí", ha dicho.

ASAJA EXTREMADURA

Por su parte, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha indicado que esta mañana ha intentado contratar a dos trabajadores para realizar labores en el sector agrario y le han dicho que "si les daba de alta no venían a trabajar porque le quitaban 20 euros de la paguita y le hacían pagar los medicamentos".

"Mientras el señor Pedro Sánchez y el Ministerio de Trabajo no sea capaz de compatibilizar el cobro de la paguita con el trabajo no vamos a poder encontrar trabajadores en esta España", ha espetado.