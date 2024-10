CCOO se concentra ante la Inspección de Trabajo en Badajoz

Ep.



El sindicato CCOO en Extremadura se ha concentrado este lunes, 7 de octubre, frente a la Inspección de Trabajo en Badajoz, para reclamar que actúe "ya", ponga los medios y haga campañas para "controlar" las horas extras que los trabajadores están haciendo en la región y que no se están pagando, que calcula en más de 2 millones de horas extraordinarias al año.



Una concentración que se enmarca en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se conmemora este lunes, y que ha sido secundada por medio centenar de personas frente a la Inspección en Badajoz, acompañada de una pancarta en la que se podía leer 'Exigimos control horario. Por la reducción del tiempo de trabajo. Por el pago de las horas extras', además de tambores o de voces como "trabajo decente, control horario" o "las horas extras no se pagan".



En declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha reafirmado que, en la región extremeña, están "hartos" de que el empresariado les "robe", tras lo que ha apuntado que la Inspección de Trabajo so "responsables de que no se cumpla la norma", que establece un control horario diario.



Pero "eso no se está cumpliendo" y "está permitiendo que se hagan horas extras que no se están pagando", ha señalado Chacón, quien ha calculado que en Extremadura "son, en estos momentos, más de 2 millones de horas extraordinarias que no se están pagando", lo que significa "55 millones de euros que, anualmente, se están embolsando esos empresarios ladrones, porque están robándole a los trabajadores y le están robando también sus cotizaciones", ha remarcado.



Al mismo tiempo, Chacón ha recalcado que, si eso se regulara, se podría estar hablando de la creación de más de 1.400 puestos de trabajo anuales, "regulados, jornada normal, jornada continuada, y de unas semanas de 37 horas y media", de manera que ha reclamado a la Inspección de Trabajo que "ponga los medios" para que controle los horarios y que exijan a los empresarios que se paguen las horas extras que se están haciendo.



Sobre los sectores más afectados por dichas horas extras, Encarna Chacón ha explicado que son "curiosamente" aquellos que tienen más beneficios, como la hostelería o el comercio, aunque también en la enseñanza o en los trabajadores del mundo de la investigación, mientras que en el caso de Extremadura, es en la hostelería y el comercio "fundamentalmente" donde no se pagan las horas extra que se hacen.



Al respecto, ha afirmado que "curiosamente" son los que están haciendo 40 horas, con lo cual la media que está saliendo semanal, por encima de la jornada que tienen que estar haciendo, es de más de 8 horas a la semana que el empresario le está "robando" y que "obliga" a que eso ocurra, algo que ha tachado de "bochornoso en el siglo XXI".



"BASTA YA"



"Por lo tanto basta ya, los empresarios tienen que cumplir la ley, y eso significa, efectivamente, garantizar que las horas extras que se den, que se regulen como dice el Estatuto no más de 80 horas al año, y que evidentemente se paguen y se cotice por ellas, porque nos están robando en definitiva a todos", ha remarcado Chacón, que ha agregado que no se está pagando a la Seguridad Social.



De este modo, "el robo no es solamente a los trabajadores a los que no se le pagan las horas extras, sino también al resto de la sociedad porque no están cotizando lo que tenían que cotizar", ha señalado Chacón, quien ha lamentado que "no se está produciendo" el control horario, por lo que "se están haciendo horas extras que no se están pagando.



Finalmente, respecto a la situación en Extremadura sobre otras comunidades, es "bastante similar" y que está "un poco por debajo" de la media, aunque sí que hay otras como Madrid donde "es bochornoso lo que está ocurriendo", al tiempo que ha incidido en que no se van a "conformar", tras lo que ha preguntado "dónde está ese dinero y por qué están robando a la clase trabajadora" cuando, desde el empresariado, dicen no a la subida salarial y a la reducción a la jornada.