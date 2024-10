CCOO y UGT reclaman la jubilación anticipada de los conductores del transporte de viajeros

Ep.

Los sindicatos CCOO y UGT en Extremadura han reclamado ante la Delegación del Gobierno, en Badajoz, la jubilación anticipada de los conductores del transporte de viajeros dentro de la convocatoria de este lunes a nivel nacional, ante la que recalcan los riesgos que puede suponer tanto para los propios trabajadores como para los usuarios.

En concreto, el responsable del sector de carretera y logística de Comisiones Extremadura, Antonio Merideño, ha matizado que se trata de una huelga "un poco especial", en el sentido de que la afectación de la misma o el máximo cumplimiento de los servicios mínimos "es estar al 100 por cien de la huelga", dado que "al final los trabajadores van a realizar menos expediciones diarias hoy, pero tienen que estar en sus puestos de trabajo". "Al final, el 100 por cien de afectación de la huelga es cumplir esos servicios mínimos, que es lo que estamos haciendo", ha dicho.

Según la información que tienen de sus representados en los comités de empresa, todas las empresas están funcionando con dichos servicios mínimos, tras la orden ministerial de que éstos tenían que ser un 50 por ciento de los de más de seis expediciones y quedarse en una los que fuesen menos de seis diarias.

"Es lo que estamos cumpliendo ahora mismo en las empresas, estamos haciendo el seguimiento y al final el secundar la huelga al 100 por cien es cumplir los servicios mínimos", ha agregado, junto con que los trabajadores van a hacer menos expediciones diarias, pero tienen que mantenerse en su puesto de trabajo al ser un servicio "esencial".

Por parte de UGT Extremadura, la secretaria de Acción Sindical Laboral y Salud Laboral de FESMC, Teresa Hernández, ha reconocido que, de momento, no tienen datos concretos de seguimiento de la huelga, y ha destacado que se están cumpliendo los servicios mínimos en la región, donde se han previsto menos expediciones.

"Por lo tanto no hay tanta repercusión porque los servicios mínimos son mayores, que están al 50 por ciento", ha resaltado, para agregar que en algunas empresas se está haciendo un seguimiento de la huelga, "incluso" superior al esperado.

Los trabajadores del sector del transporte por carretera comienzan este 28 de octubre la primera jornada de huelga para reivindicar el acceso a la jubilación anticipada y la jubilación parcial. Las próximas convocatorias de huelga están previstas para el 11, 28 y 29 de noviembre, y 5, 9 y 23 de diciembre. A partir de esta última fecha la huelga será indefinida.

En Badajoz, la concentración ha contado con la presencia de la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, que ha remarcado en declaraciones a los medios que se trata de "un acto de responsabilidad lo que está ocurriendo hoy en todo el país" y que se manifiestan ante la situación que mantienen los profesionales del transporte por carretera y de los autobuses urbanos, a tenor de los cuales reclaman calidad en el servicio y que se proteja a la ciudadanía y a estos trabajadores con la posibilidad de que tengan una jubilación anticipada.

Así, ha remarcado los coeficientes reductores con los que ya cuentan otros colectivos en este país, como los conductores de Renfe o de aviones, las Fuerzas de Seguridad del Estado o el profesorado; y que no se entiende que no se aplique ante estos profesionales, a la par que ha sostenido que el Gobierno y "cierta" patronal, la que le representa en este caso a este sector, están en contra de esa situación "que en definitiva es justicia" y " es pedir lo que en otros colectivos ya se tiene".

Desde Comisiones llevan "años luchando frente a esta situación" porque quieren proteger a la clase de trabajadora en su conjunto, y tanto a los usuarios de los servicios públicos como a los propios trabajadores que sufren jornadas de ocho horas como mínimo, cuando se trata de personas de más de 60 años.

También ha recalcado que van a seguir manifestándose ante quien está en contra de estas medidas, y se ha referido en concreto a los ministerios de Transporte, de Seguridad Social y de Trabajo como los "tres responsables que tienen que poner en marcha esto, siempre y cuando también los empresarios del sector asuman su responsabilidad, que significa obviamente incrementar lo que son la parte correspondiente a las contingencias comunes", algo que tienen que hacer "ya".

"Eso tiene remedio con esos coeficientes reductores que van a hacer, precisamente, que los trabajadores puedan jubilarse con otra calidad y en otra edad determinada", ha continuado Chacón, que ha tildado los servicios mínimos establecidos en la región de "bastante importantes".

UGT

Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha recordado que este lunes se celebra en toda España huelga en el transporte por carretera de viajeros, y que de la misma forma que se ha llegado a un acuerdo tanto en el transporte sanitario como en el de mercancías, no entienden por qué no se ha alcanzado en el caso de los viajeros, una reivindicación "justa no, lo siguiente", porque son trabajadores mayores de 60 años ante los que piden que la jubilación anticipada con coeficientes reductores.

Trabajadores, ha resaltado, que transportan a ciudadanos y para quienes son "muchas" horas al volante, de modo que las capacidades de cada uno se van perdiendo y, desde UGT, creen que pueden poner "en riesgo su vida y la de los demás".

Al mismo tiempo, ha recordado que se trata de una jornada de huelga en toda España, en Extremadura "por supuesto que también" y donde desde el sindicato que representa van a estar "en la lucha" con estos trabajadores, aproximadamente unos 700 en la región.

CASI 60 AÑOS, 40 COTIZADOS

Entre los asistentes, cabe destacar la presencia de Alonso Pulido, que lleva unos 20 años en el transporte de viajeros de líneas regulares y va a cumplir 60 años con 40 cotizados, y para quien "lo más normal es que llegaría ya la hora de jubilarse" dado que ve que "se pierde vista", o "cada dos por tres" quienes alcanzan su edad tienen que visitar al médico, además de notar "mucho más" la presión a la hora de ponerse al frente del autobús, ya sea en la vista, las piernas o los brazos.

"No vas a gusto", admite Pulido, que ha explicado que su jornada suele ser de cuatro horas y media, otra de ocho o de nueve, "depende", mientras que otro trabajador de autocares de 52 años, Javier Prieto, ha explicado que la jubilación anticipada es algo "importantísimo" que afecta tanto a la sociedad como a los trabajadores, que llevan niños al colegio o a quienes van a hacer una excursión y lo hacen de noche, no tienen festivos ni fines de semana en un trabajo "bastante sacrificado" con jornadas de hasta 15 horas.

Sobre el seguimiento de la huelga en Extremadura, ha valorado que ven que está siendo "más bien pobre" y que no es como en otras ciudades como Sevilla o Madrid. "Los que estemos aquí, seamos más, seamos menos, tenemos que luchar por nuestros derechos y por nuestros compañeros", ha dicho, para achacar el citado bajo seguimiento a la "presión empresarial", porque "en muchas empresas el que se secunde la huelga tiene consecuencias" pese a ser un derecho de los trabajadores y les "consta" que en "algunas empresas están presionando para que no puedan venir".

Fuentes de la Delegación del Gobierno han señalado a Europa Press que en relación a la parte que pudiera ser competencia de la Guardia Civil, la huelga se desarrolla en la región "sin incidencias destacadas".