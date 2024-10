El empaquetado genérico tabaco provocaría pérdida de hasta 460M€ y cerca de 5.600 empleos

Ep.

El empaquetado genérico de los productos del tabaco en España provocaría la pérdida de hasta 460 millones de euros y de 5.600 empleos, según los datos del informe 'El impacto socioeconómico del empaquetado genérico de productos del tabaco en España', elaborado por la consultora Afi.

En concreto, el estudio muestra que esta medida podría llegar a reducir la contribución del sector, que rondaría entre 260 a 460 millones de euros anuales, lo que puede llegar a representar hasta más del 12 por ciento de su aportación actual, mientras que se prevé un aumento del comercio ilícito de tabaco.

La directora general de la Mesa del Tabaco, Águeda García-Agulló, ha explicado que el empaquetado genérico del tabaco ha demostrado ser "ineficaz", como se ha visto en los países en los que ya se ha implantado, ya que provoca una "comoditización" del producto, limitando la competencia y empujando el mercado hacia precios más bajos, al eliminar la diferenciación de marca.

"Cuando un producto se banaliza, se destruye el valor añadido y disminuye el precio a lo largo de toda la cadena de valor. Una medida que ha fallado en otros países y que en España, que tiene una amplia cadena de valor, requiere de una reflexión", ha señalado.

Por otro lado, esta medida provocaría un aumento del comercio ilícito de tabaco en el mercado nacional, ya que la eliminación de la identidad de marca y la uniformidad en el empaquetado facilitarían la circulación de falsificaciones, un efecto que ya se ha dado en países como Australia, Irlanda y Reino Unido, donde el comercio ilícito de tabaco ha crecido de forma considerable.

El informe destaca la situación de Francia, donde la tasa de comercio ilegal supera el 33 por ciento. En España, esta tendencia podría llegar a representar una pérdida adicional de hasta 186 millones de euros en el PIB, así como una caída en el empleo en más de 2.200 puestos de trabajo.

Por otro lado, la cadena de valor del sector del tabaco en España representa un importante motor económico, ya que abarca desde el cultivo de la hoja de tabaco hasta su venta en establecimientos minoristas.

El sector del tabaco en España contribuye con más de 3.710 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB), mantiene 57.400 empleos y aporta 9.500 millones de euros en ingresos fiscales al año. Además, cada euro generado en esta cadena tiene un efecto multiplicador, beneficiando con 2,2 euros a otros sectores de la economía.

De esta forma, este sector cuenta con un peso económico destacado en varias comunidades autónomas, en especial en Extremadura, Canarias y Cantabria. Estas actividades, como señala el estudio, no sólo impulsan la economía regional, sino que también elevan los ingresos familiares, aumentan las tasas de empleo y mejoran la educación de las poblaciones locales.

Por otro lado, Diego Vizcaíno, socio director del Área de Economía Aplicada de Afi, ha avanzado que se estima que las actividades ilícitas restan aproximadamente 400 millones de euros de valor añadido bruto al PIB. "Sin ellas, la contribución actual del sector podría ascender a 4.100 millones de euros, lo que implicaría un incremento del 10,5 por ciento en su aporte económico", ha indicado.

Respecto al empleo, el informe advierte de que el empaquetado genérico supondría una pérdida que rondaría entre los 3.200 a los 5.600 empleos, mientras que dificultaría la creación de hasta 7.000 puestos de trabajo.

De esta forma, la presidenta de la Mesa del Tabaco ha reclamado a las Administraciones que haya "interlocución" con los sectores afectados". "Se tienen que tener en cuenta las evidencias científicas y las experiencias negativas que se han dado en otros países", ha indicado, al tiempo que ha mostrado su "colaboración" con el Gobierno y su "preocupación" por el tema de los vapeadores.

MEDIDAS QUE FAVORECE LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA FALSIFICACIÓN

Por su parte, el director general del Instituto de Estudios, Gregorio Izquierdo, ha asegurado que "no es razonable este tipo de políticas y hay medidas más razonables que negar la propiedad". "De poco vale una marca si no puedes poner tu producto. Además, se limita la libre empresa y competencia", ha señalado, reiterando que con estas medidas "no se va a proteger al consumidor".

Izquierdo ha recalcado que estas medidas lo único que hacen es "desincentivar la innovación", además de favorecer la "competencia desleal" y se fomenta la " falsificación y el contrabando del producto". "Generas un problema no previsto", ha subrayado.

"Es un tema que cuando se analiza no es una medida razonable y sobre todo no cumple con los objetivos pretendidos y quebranta principios básicos como es la propiedad y la libertad", ha explicado.

Hay que recordar que el empaquetado genérico consiste en eliminar todos los signos gráficos y visuales del envase para que no haya visibilidad de la marca y sustituirlos por un color neutro con el nombre de la enseña en tipografía estándar de tipo reducido. Así, todos los productos se presentan con un mismo empaquetado, sin que pueda reconocerse ningún atributo de marca.