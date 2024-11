De Miguel pide al gobierno de María Guardiola un mayor compromiso con el sector apícola

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido este viernes en Caminomorisco (Cáceres), con motivo de la inauguración de la X Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes, que haya una apuesta real miel extremeña.

Y es que, según sus palabras, “todo el mundo conoce la miel de La Alcarria, pero la miel de Extremadura es una miel de altísima calidad, y así deberíamos venderla”.

Por ello, De Miguel ha instado al Ejecutivo que dirige María Guardiola a que demuestre realmente su compromiso con este sector, “que además es un sector imprescindible en nuestras zonas rurales, como aquí en Las Hurdes, porque genera paisaje y fija población en el territorio”.

“No podemos dejar que este paisaje quede en manos de multinacionales como Repsol o Cepsa, que vienen a hacer reforestaciones cargándose la biodiversidad y especies que son imprescindibles para la apicultura, como son los brezos”, ha añadido la portavoz de la formación morada.

A su vez, la líder de Unidas por Extremadura también ha mostrado su preocupación por que la victoria de Trump pueda repercutir en sector primario extremeño en general, y en la apicultura en particular, en forma de aranceles.

GESTIÓN PÉSIMA DE LA LENGUA AZUL

Por otro lado, De Miguel también ha aprovechado la ocasión para cargar duramente contra la gestión que está realizando el Ejecutivo de María Guardiola de la crisis de la lengua azul.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha asegurado que esa gestión está siendo “pésima”. “La lengua azul está siendo gestionada de la peor manera posible en el peor momento”, ha dicho.

“No puede ser que tengamos ganaderos a los que se les den el resultado de las PCR con más de 20 días de tardanza, no puede ser que no estén llegando las vacunas y no puede ser que se les esté diciendo a los ganaderos que si pagan a las farmacéuticas que están elaborando las vacunas, las tendrán antes”, ha subrayado.

A este respecto, De Miguel ha insistido en que “eso no puede ser”, para asegurar inmediatamente después que el gobierno de María Guardiola “debería estar haciendo todo lo imposible para que ningún ganadero baje los brazos”, ha sentenciado.