Cámaras Comercio extremeñas urgen a partidos actuar con "responsabilidad" en negociación

Las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres han realizado un llamamiento a los grupos políticos para que actúen con "responsabilidad" en el proceso de negociación y aprobación de los presupuestos regionales para 2025, tras recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

Así pues, desde estas entidades, han advertido en una nota de prensa conjunta que el momento actual es "crucial" para la región, y que Extremadura "no puede permitirse un bloqueo institucional" en la Asamblea que impida la aprobación de las cuentas autonómicas, ya que esto "lastraría el crecimiento de la región". En este sentido, han reclamado "altura de miras" y que los partidos políticos se preocupen primero por Extremadura y dejen de lado sus intereses de partido, dado que lo principal es el bien común. "Nadie entendería que se bloquearan las cuentas por intentar buscar desgaste político, y menos todavía que las políticas en Extremadura puedan estar tuteladas desde fuera de la comunidad autónoma, siendo nuestra región moneda de cambio en otro tipo de negociaciones", señalan en una nota de prensa conjunta. Asimismo, las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres han insistido en reclamar "responsabilidad y altura de miras" para que los distintos partidos con representación en la Asamblea hagan un esfuerzo en el que primen los puntos de encuentro, y no las diferencias para llegar a un acuerdo que permita que la región tenga unas cuentas en 2025. "No hacerlo sería un error histórico por parte de los grupos que bloquearan los presupuestos", señalan, "en un momento en el que la economía extremeña ha cogido impulso y en el que un parón tendría consecuencias incalculables para el empleo y la economía". Finalmente, han enfatizado en que lo primero debe ser el bien común y que "la rivalidad política debe aparcarse para otras cuestiones". "No puede bloquearse el desarrollo de Extremadura por motivos partidistas", han sentenciado.