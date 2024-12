La Seguridad Social pierde en Extremadura 413 afiliados en noviembre

Rd./Ep.



La Seguridad Social ha perdido en Extremadura una media de 413 afiliados en noviembre respecto al mes anterior (-0,1%), con lo que la cifra total de cotizantes se sitúa en 414.963 personas, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.



Así pues, por provincias, en Badajoz los afiliados han subido en 945 personas en noviembre respecto a octubre (+0,36%), mientras que en Cáceres han bajado en 1.358 afiliados (-0,89). Con ello, Badajoz cuenta con 264.009 afiliados y Cáceres con 150.954.



Además, en el último año, de noviembre de 2023 a noviembre de 2024, la Seguridad Social ha ganado en la comunidad extremeña 3.301 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 0,8 por ciento.



En esta línea, por provincias, en el último año Badajoz ha ganado 1.879 afiliados (0,72%) y Cáceres ha aumentado sus cotizantes en 1.422 personas (0,95%).

A su vez, por regímenes, es el general (incluye S. General, S.E agrario y el S.E. Hogar) el que más afiliados recoge (80,6%), aumentando un 0,82% en relación con el mismo mes del año anterior, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Por su parte, el régimen de autónomos, que representa el 19,4% de los afiliados, experimenta una subida interanual del 0,72%. Respecto al mes anterior, los afiliados en el régimen general bajan un 0,16% y los autónomos suben un 0,17%.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, la Seguridad Social ha perdido una media de 30.051 cotizantes en noviembre respecto al mes anterior (-0,1%), su peor dato en este mes desde 2019, debido al fuerte retroceso de la ocupación en la hostelería, que destruyó más de 118.700 empleos tras el fin de la temporada turística, especialmente en Baleares.



Tras el descenso de ocupados registrado en el penúltimo mes del año, el número de afiliados medios se ha situado en 21.302.463 cotizantes, récord para un mes de noviembre en la serie histórica. La serie diaria de cotizantes se ha mantenido por encima de los 21,3 millones desde el día 18 de noviembre hasta final de mes.



La caída de afiliados del mes pasado es el peor registro en un mes de noviembre desde 2019, cuando la ocupación retrocedió en más de 53.000 personas. En noviembre de 2023 y 2022, la afiliación disminuyó en 11.583 y 155 cotizantes, respectivamente, mientras que en 2021 y 2020 aumentó en más de 61.700 y 31.600 ocupados, respectivamente.



No obstante, el Ministerio ha señalado que el comportamiento de la afiliación de noviembre de este año ha sido "levemente mejor" que la media de 2017, 2018 y 2019.



En el último año, de noviembre de 2023 a noviembre de 2024, la Seguridad Social ha ganado 496.389 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4 por ciento.



En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social ha registrado una subida mensual de 13.116 afiliados (+0,06%), lo que ha llevado al sistema hasta a un nuevo máximo de 21.301.787 cotizantes.



Dentro de la serie desestacionalizada, tras acumular 55 meses consecutivos de incrementos de la ocupación, se han creado 495.428 empleos en los once primeros meses del año y 1,94 millones respecto a diciembre de 2019, antes de la pandemia.



SE PIERDEN 21.400 EMPLEOS FEMENINOS PERO SE SUPERAN LOS 10 MILLONES



El descenso de la afiliación en noviembre ha sido mayor entre las mujeres, que han perdido 21.440 afiliadas en el mes (-0,2%) en valores medios, lo que ha llevado el total de mujeres cotizantes hasta 10.087.343 afiliadas, no muy lejos del récord de 10,11 millones alcanzado el pasado mes de junio. De este modo, las mujeres suponen el 47,4 por ciento del total de trabajadores, "porcentaje en cotas históricas".



Por su parte, la afiliación masculina ha disminuido en noviembre en 8.611 varones respecto a octubre (-0,07%), situándose el total de hombres ocupados en 11.215.119 personas.



El Ministerio resalta que desde el año anterior a la reforma laboral de 2021, el empleo femenino ha crecido un 9,2 por ciento, frente al avance del 6,7 por ciento entre los varones. En términos interanuales, también crece más la afiliación femenina, un 2,6 por ciento, frente al 2,2 por ciento de la masculina.



El Departamento que dirige Elma Saiz ha remarcado que el empleo juvenil también muestra un dinamismo por encima de la media, con un aumento del 17,7 por ciento desde 2021, casi 10 puntos más que el conjunto de los ocupados (+7,8%).



Por su parte, la afiliación media de extranjeros ha bajado en noviembre en 17.657 cotizantes, un 0,6 por ciento menos respecto al mes anterior, hasta situarse en 2.876.972 ocupados, el 13,5 por ciento del total de cotizantes en España, casi 227.000 más que hace un año.



Además, el Ministerio ha subrayado que, en la última década, el empleo de los extranjeros ha crecido más rápido que el de los nacionales.



LA HOSTELERÍA, EL SECTOR QUE MÁS LASTRÓ EL EMPLEO EN NOVIEMBRE



Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ha perdido 29.246 afiliados medios en noviembre (-0,1%), hasta un total de 17,85 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) ha sumado 746 afiliados (+0,02%), lo que ha situado el total de cotizantes por cuenta propia en 3.385.663 personas.



Dentro del Régimen General, la hostelería ha protagonizado la mayor caída de la ocupación al perder 118.721 cotizantes respecto al mes anterior (-7,6%), seguido, muy de lejos, por las actividades artísticas, con 1.828 cotizantes menos (-0,6%), y por los otros servicios, que han restado 1.652 ocupados (-0,5%).



Entre los ascensos mensuales de la ocupación han destacado la educación, que ha ganado 27.430 afiliados medios (+2,2%), y el comercio, que ha sumado casi 23.300 ocupados en el mes (+0,9%).



Por su parte, el Sistema Especial Agrario ha ganado 16.834 afiliados en el penúltimo mes del año (+2,6%), en tanto que el del Hogar ha registrado 907 bajas (-0,2%).



El Ministerio ha subrayado que el crecimiento de la afiliación respecto al nivel previo a la pandemia es "especialmente intenso" en sectores de alto valor añadido, como actividades profesionales, científicas y técnicas e información y comunicaciones, donde la ocupación ha aumentado cerca del 4 por ciento en lo que va de año (+76.000 cotizantes), frente al promedio nacional del 2,7 por ciento.



MÁS DE 14,7 MILLONES DE TRABAJADORES CON CONTRATO FIJO



Según el Ministerio, la Seguridad Social contabiliza ahora casi 3,7 millones de afiliados más con contrato indefinido que antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.



De este modo, el total de ocupados con contrato indefinido supera los 14,7 millones, de los que más de 9,7 millones son a tiempo completo. Así, el 58 por ciento de los afiliados tienen hoy un contrato fijo, frente al 50,2 por ciento anterior a la reforma laboral de 2021.



Además, el Ministerio subraya que la duración media de los contratos ha aumentado y el número de días de los que han causado baja se ha incrementado un 32,4 por ciento en el periodo enero-noviembre de este año respecto al mismo periodo de 2019.



Según el Departamento que dirige Elma Saiz, el dinamismo del mercado laboral y el incremento de la calidad del empleo está contribuyendo a reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, de forma que la ratio cotizante por pensionista se sitúa en 2,43 y los ingresos por cotizaciones crecen a un ritmo próximo al 8 por ciento.



El Ministerio también ha remarcado que, en comparación con los grandes países europeos, la creación de empleo en España desde finales de 2021 ha aumentado un 8 por ciento, por encima de las tasas de Francia (+2,3%), Italia (+5,1%) y Alemania (+1,7%).



LA DANA NO IMPACTA EN EL EMPLEO EN LA PROVINCIA DE VALENCIA



La afiliación media ha subido en noviembre en siete comunidades autónomas respecto al mes anterior y ha bajado en diez regiones, especialmente en Baleares (-93.535 ocupados) y Castilla y León (-6.727 cotizantes).



Los mayores avances del empleo, en términos absolutos, se han registrado en Madrid, que ha ganado 29.895 afiliados; Andalucía (+22.412 ocupados) y Comunidad Valenciana, que ha sumado 12.618 ocupados más.



En este sentido, el Ministerio ha subrayado que los datos de afiliación no se han visto impactados por el momento por la DANA que se produjo a finales de octubre.