La Creex apunta una "ralentización en la creación de empleo" en Extremadura

La Confederación Regional Empresarial de Extremadura (Creex) ha apuntado a una "ralentización en la creación de empleo" en la región, y ha incidido en la "paradoja" de que hay "miles de puestos sin cubrir cuando hay más de 72.000 parados".

De esta forma se ha pronunciado el secretario general de la Creex, Javier Peinado, tras conocer los datos del paro relativos a noviembre, que muestran a su juicio un "panorama con claroscuros", donde por una parte desciende el paro, lo cual siempre es una buena noticia, pero por otro baja la afiliación a la Seguridad Social "con lo que el descenso del paro no trae una generación neta de empleo".

Y es que, según ha dicho, se está detectando, no solo en Extremadura, sino a nivel nacional, una "tendencia creciente en ralentización de la generación de empleo", lo que "está marcando un agotamiento en la creación de puestos de trabajo en función del crecimiento del PIB".

Además, Peinado ha apuntado que existe otro dato "muy preocupante", que consiste en que mientras las oficinas del Sexpe registran más de 72.000 personas inscritas en demanda de empleo, las empresas "siguen teniendo muchos puestos vacantes que no logran cubrir, y no solo en puestos cualificados, sino también en las escalas más básicas".

Por eso, ha calificado de "paradójico" que el mayor porcentaje de parados, casi el 70%, "sea de personas sin formación, y sin embargo las empresas no podamos cubrir vacantes en puestos que no necesitan cualificación", ha apuntado Peinado, quien ha añadido que el problema de falta de atractivo de los empleos no se da ya solamente en la construcción o el campo, sino que afecta también a sectores como atención a la dependencia u hostelería, entre otros, tal y como informa la Creex en una nota de prensa.

"Tenemos que seguir trabajando en esto, y así lo estamos haciendo en la elaboración de propuestas para el Plan de Empleo que ahora negociamos con Junta y sindicatos", con el objetivo, según ha dicho, de "ver la forma de mejorar no solo la disponibilidad de estas personas para que acepten los empleos que se les ofrecen, sino para mejorar la empleabilidad a través de la formación y casar oferta y demanda", apunta.

Por tanto, en su opinión, esto tendría un "efecto positivo doble", ya que por una parte se reduciría el desempleo y por otra, se permitiría a las empresas extremeñas crecer, "algo que ahora mismo se ve lastrado por la falta de mano de obra", ha concluido.