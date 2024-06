Sánchez Amor, sobre Elecciones UE: "Se juegan muchas cosas en la vida de los ciudadanos"

En Bruselas, la capital de Europa, Regiondigital.com conversó con el número 15 de la candidatura del PSOE a las Elecciones Europeas del próximo 9 de junio, optando a su reelección como Eurodiputado, tras serlo en el último periodo, 2019-2024, Ignacio Sánchez Amor y, con el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, sobre la importancia de Europa no sólo para España, sino especialmente, en la esfera regional de Extremadura y, la local con municipios, como Mérida.

Ambos responsables políticos socialistas destacan que Europa ha sido, es y será vital para el desarrollo y crecimiento de la región y, la ciudad, por tanto, los ciudadanos deben tener conciencia de la importancia de participar, de ir a votar, el próximo 9 de junio, porque los europarlamentarios que se elijan, en las instituciones europeas, aunque parezcan entes lejanos, toman decisiones que nos afectan directamente

Estamos en la sede del Parlamento Europeo y, tenemos elecciones el próximo domingo, 9 de junio,… ¿creéis que los ciudadanos entienden la importancia de las elecciones europeas para ellos?

Sánchez Amor.: Creo que cada vez la entienden más, porque aprecio una diferencia sustancial en el tratamiento que daban los medios locales, regionales o nacionales a las políticas europeas hace unos años, del que hay ahora.

Por tanto, creo que lo hacemos mejor, pero sigue habiendo un cierto vacío de explicación en algunas cosas, y creo que esa es una cuestión que debemos intentar resolver también, especialmente, en la campaña de las europeas.

Y es que temo que, en ella, como pasa otras veces, al final sea un debate nacional, sobre temas nacionales, sobre temas domésticos, lo cual sería muy empobrecedor, porque aquí se juegan muchas cosas en la vida de los ciudadanos.

Por ejemplo, estamos trabajando sobre la regulación de un solo cargador para todos los teléfonos en la Unión Europea, son cosas que afectan a la vida diaria y no puede ser que acabemos hablando de la amnistía.

Es decir, las elecciones europeas son para hablar de las políticas europeas y de lo que puede hacer Bruselas por la vida de los ciudadanos. Esperemos que haya hueco para hablar precisamente de eso y no de otra cosa.

Rodríguez Osuna: Yo creo que ahora cada vez más sí, porque cuando, por ejemplo en Mérida, estamos viendo cómo se está produciendo una transformación de todo su entramado urbano gracias a fondos europeos como los Next Generation o Edusi.

Estos fondos obligan, además, a comunicarse que son fondos europeos y fondos para la sostenibilidad, para la reducción de la emisión de CO2, para la digitalización, para la accesibilidad… En definitiva, todo aquello que la Unión Europea tiene como activo clave de aplicación en políticas locales.

Eso creo que la gente lo empieza a entender y empieza a entender al menos que estos fondos que llegan con una clave y con unas políticas públicas concretas, son precisamente fondos que vienen del conjunto de ciudadanos de Europa. Es decir, también de los impuestos de los obreros alemanes y de los obreros polacos, se están financiando diez obras públicas en la ciudad de Mérida.

Para que la gente lo entienda,... ¿cuál es la labor de un eurodiputado?

S.A.: Esto es un Parlamento y, por tanto, tiene las funciones tradicionales de un parlamento, que es legislar. Toda la legislación europea pasa por aquí, aunque el proceso del Legislativo en la Unión Europea no es exactamente como el nacional. Hay diversos modelos y diversos procedimientos, pero al final somos legisladores junto con el Consejo.

Hacemos el presupuesto de la Unión Europea, como hacen los parlamentos regional y nacional y controlamos al Ejecutivo, hacemos preguntas, les pedimos, les empujamos, les criticamos, podemos cesar a la Comisión…

De hecho, en relación a la Comisión Europea de la señora Ursula Von del Leyen, el Parlamento rechazó a dos comisarios que habían sido propuestos por los países y el Parlamento dijo que no, por lo que la propuesta de esos comisarios tuvo que ser reemplazada por otra. Luego participamos en otras muchas políticas como institución.

Pero, en general, como cualquier otro parlamento, legislamos, hacemos el presupuesto y controlamos el Ejecutivo.

Explícanos alcalde... ¿cómo pueden afectar las decisiones europeas a la política local?

R.O.: Básicamente, ahora mismo, lo más inminente o lo que la gente está percibiendo son la llegada de estos fondos europeos. Pero como bien dice Nacho, decisiones tan importantes como los usos horarios entre el sur y el norte de Europa, para poder mejorar también la actividad y la productividad económica afecta, una cosa tan sencilla como los usos horarios.

Como ese ejemplo, hay muchos de políticas europeas… la legislación en materia medioambiental de ruidos, de accesibilidad…

Recuerdo que la última ley europea que ha obligado a los ayuntamientos -y eso la gente lo va a recordar- a cumplir con unos requisitos en materia de seguridad, ha sido la que regula, por ejemplo, las terrazas.

Es decir, no puede haber terrazas que estén pegadas a la pared, por una cuestión de accesibilidad, tiene que haber 1,80 m., y eso es una explicación, que después de distintas moratorias aplicadas al Gobierno de España, ya está en vigor, ya es una ley europea que ha obligado y ha transaccionado a las leyes españolas.

Esa es la importancia que tiene Europa, aquí se toman decisiones legales que afectan directamente al conjunto de los municipios.

¿Se podría decir que la exposición ‘Mérida Patrimonio’, que el pasado mes de febrero acogió el Parlamento Europeo, es un ejemplo de colaboración entre lo que puede ser Europa y lo local?

S.A.: La exposición es un ejemplo de colaboración primero allí, porque el protagonista es el Consorcio de la Ciudad Monumental y éste tiene varias instituciones, entre ellas el Gobierno nacional, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. El simple hecho de que más administraciones –porque también están la Asamblea y la Diputación de Badajoz- tengan un Consorcio para gestionar el patrimonio, ya es un ejemplo de colaboración.

¿Qué es lo que hacemos aquí?... Mostrar políticas públicas, no se trata de mostrar aquí monumentos, se trata de decir cómo se hacen políticas en una ciudad mediana, cómo una ciudad mediana integra su patrimonio de una manera efectiva para compartir los recursos, pero también para gestionar las dificultades que eso pueda crear.

Por eso, el protagonista de esta exposición es la figura del arqueólogo, que es la persona que examina, estudia científicamente los restos y luego determina, junto con el Consorcio y las autoridades políticas, cómo ese patrimonio tiene que ser integrado o no.

Hablaba el alcalde de un mosaico importante que no ha podido sacarse porque habría que haber derribado edificios, pero ese tipo de políticas -cómo se hace la topografía de la ciudad o cómo se integran las plantas bajar y los sótanos sin impedir construir encima- son las que les mostramos a 27 países que tienen ciudades con patrimonio y probablemente con alcaldes que tienen problemas muy similares a los que tiene el alcalde de Mérida en relación con el patrimonio.

¿Qué representó para Mérida llegar a Bruselas, llegar al centro de Europa?

R.O.: Tener mucha visibilidad. Hace dos años recibimos un importante premio, un accésit, dentro de todo el conjunto de ciudades europeas conseguir un cuarto premio en materia de accesibilidad de la Comisión Europea, fue muy importante para nosotros.

Eso significa visibilizar a Mérida, las políticas públicas, pero también visibilizar a una ciudad que vive básica y fundamentalmente del turismo.

Hay una gran competencia en Europa, más en España -teniendo en cuenta que es el primer país receptor de turistas del mundo con casi 90 millones de turistas-, y, por tanto, hay mucha competitividad. Ante esto, ¿qué intenta Mérida? Pues salir del país, hemos estado haciendo promociones con el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad desde Nueva York hasta otras partes del mundo como Tokio…

Todas estas acciones de promoción o ésta incluso, que aunque sea de una exposición de políticas públicas, también hay una muestra en la exposición de las fiestas de interés que tiene la ciudad y también de cómo se usan espacios patrimoniales como el Teatro Romano o el Templo de Diana para celebrar espectáculos.

Esos recintos que fueron creados en el siglo I d.C. hoy también son usados, 2.000 años después, para seguir teniendo un uso turístico, cultural y comercial…

Por tanto, creo que somos un ejemplo en Europa y esta exposición nos muestra como un referente en la integración del patrimonio, en la explotación, pero también en la conservación.

¿Pensáis que Europa y sus organismos son una oportunidad para los jóvenes extremeños?

S.A.: Lo son, y no hay más que ver los datos, por ejemplo, de las Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, que yo procuro visitar y atender. He visitado en Extremadura y en otras partes que hacen un programa de difusión europea que financia el Parlamento Europeo.

Y lo son sobre todo por los Erasmus, que son como la gran mina de oro del contacto social entre sociedades. Hay muchos matrimonios Erasmus, hay muchas parejas Erasmus y hay mucha apertura de mente.

Es muy importante que los chicos desde una temprana edad perciban que hay mundo más allá de Navalmoral y más allá de Madrid, y que reciban con naturalidad a chavales de Sudán que vienen de Letonia o que vayan a Polonia, o que conozcan otras realidades sociales.

A mí, me parece que eso sí que crea un cemento social que germinará en unas cuantas generaciones. El Erasmus para mí es el ejemplo perfecto de lo que es el contacto social dentro de Europa.

R.O.: Es una oportunidad que se ha disparado, porque yo recuerdo que hace unos años eran pocos los centros de enseñanza que se animaban a hacer Erasmus.

Y ahora, estoy todos los meses recibiendo en el Centro Cultural Alcazaba a institutos de educación secundaria o incluso del primer ciclo de la ESO que están haciendo intercambios Erasmus con otros centros.

Es una oportunidad de que nuestros jóvenes emeritenses vean que hay otras ciudades que también se asemejan mucho por tamaño o por cultura. Ese intercambio de conocimientos y esa experiencia que luego te enriquecen también te hace ser más persona, en definitiva, te hace conocer otras realidades. Creo que es fundamental.

Por eso, son tan importantes las elecciones del 9 de junio, para que las políticas públicas de la Unión Europea sigan teniendo un marcado cariz social, en cuanto a la accesibilidad, a la sostenibilidad, a la digitalización, pero también en el conocimiento del medio rural o en el intercambio de experiencias entre países, creo que es básico.

Así que esperamos que, tras esas elecciones, la Unión Europea siga apostando y apoyando a todas estas políticas que tanto bien hacen a ayuntamientos como el de Mérida y a ciudades como Mérida.

¿Qué asignatura creéis que tiene Europa pendiente con Extremadura, si tiene alguna?

S.A.: Extremadura ha sido una región, por su déficit de desarrollo, que ha sido una receptora enorme de fondos europeos y tenemos que estar agradecidos por esa solidaridad.

Yo lo que siempre he dicho es que no podemos ser solo receptores, hay que venir a construir. Es decir, precisamente, por eso, porque hay una atención de Europa a las necesidades de Extremadura, Extremadura no puede venir solo a poner la mano.

Tenemos que venir a construir, tenemos que venir al Parlamento, tenemos la Oficina de Extremadura, tenemos algunos funcionarios destacados aquí, por lo que creo que tenemos que devolverle a Europa una parte pequeña, pero una parte que sea nuestra en la construcción europea.

Y eso también es educar a los ciudadanos en las políticas europeas y en las lógicas europeas, y eso es lo que nos toca a nosotros.

R.O.: Yo creo que la asignatura pendiente con Extremadura, con España y con el conjunto, es seguir trabajando en esta comunicación real que se hace, es decir, seguir posibilitando que los medios de comunicación sigan teniendo una relación y una información mayor a los ciudadanos.

Creo que la asignatura más pendiente es que seamos conscientes los emeritenses y los extremeños de la importancia que tiene la Unión Europea en nuestras vidas.

Por poner una de las asignaturas pendientes, yo creo que ésta es la principal, que cuando llegue el próximo domingo 9 de junio, la gente sepa que está votando parte de las decisiones de su vida.

Como ha dicho Nacho antes, desde que haya un cable único para todos los teléfonos móviles que eso reduce emisiones, reduce plásticos… cosas tan sencillas como esas que nos afectan tanto…

Somos un gran Estado, la Unión Europea levanta fronteras, nos hace ciudadanos únicos, nos hace ciudadanos con preocupaciones comunes, y para mí el proyecto europeo es una maravilla. Por eso, creo que debemos seguir trabajando y construyendo en eso, en que haya cada vez más Europa.