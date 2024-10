La Junta pone en marcha una estrategia pionera para prevenir y combatir la tuberculosis

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha diseñado una estrategia integral de asesoramiento e información en sanidad animal destinada al sector ganadero de Extremadura con el objeto de aportar nuevas herramientas, así como soluciones frente a la tuberculosis en las explotaciones extremeñas.

Se trata de una iniciativa pionera y novedosa en el país para hacer frente a la tuberculosis bovina, respaldando a titulares de las ganaderías con información especializada que se compila en una Guía de Sanidad Animal, que ya está a disposición de organizaciones agrarias, profesionales del sector veterinario y ganaderías.

Otra de las actuaciones relevantes, que está gestionando la Dirección General de Agricultura y Ganadería, son las visitas que se llevarán a cabo en las explotaciones, donde técnicos de la Junta aportarán instrucciones e información precisa para combatir esta enfermedad infecciosa.

Así, se aportarán más medios para detectar con agilizad la enfermedad, precauciones y medidas a tener en cuenta y tratamientos a seguir.

Hace unos días, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, junto al director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, anunciaron ante los medios la ejecución de la estrategia de asesoramiento e información contra la tuberculosis y presentaban entre sus actuaciones prioritarias, la Guía de Asesoramiento Técnico en Materia de Sanidad Animal, confeccionada por la Administración regional.

Según subraya la consejera, se trata de un documento especialmente dirigido a los ganaderos, que reúne información útil para las explotaciones.

Entre otras acciones para atajar esta patología y respaldar al mantenimiento de las explotaciones ganaderas de la región, Morán ha reiterado que, durante la Mesa de la Tuberculosis celebrada en el mes de junio, ya se detallaron las medidas de flexibilidad logradas por la Junta, respecto al Programa Nacional para la Erradicación de la Tuberculosos Bovina.

En esta misma reunión, se adelantó que se activaría la estrategia, cuyas primeras medidas ya se están realizando.

La Junta pretende que la misma aporte soluciones al reto que tienen por delante las explotaciones ganaderas y la Administración contra esta patología, haciendo hincapié en que las personas titulares de las mismas cuenten con información y asesoramiento de profesionales veterinarios.

Para ello, se ha diseñado la guía que se está entregando a titulares de las ganaderías a través de los veterinarios, durante las visitas a las explotaciones. En la misma, se incluyen las medidas de flexibilización del programa de erradicación de la tuberculosis bovina logrados a propuestas de las acciones del Gobierno de Extremadura.

CAMBIO DE MODELO Y FLEXIBILIZACIÓN

Mercedes Morán ha expuesto que estas actuaciones se enmarcan en una primera fase del plan, que se irá ampliando, ya que lo que se pretende es un cambio de modelo en materia de sanidad animal para luchar contra dicha enfermedad contagiosa.

La consejera aseveró que no se trata de bajar la guardia, si no de cambiar la forma de abordar “el control de la tuberculosis en Extremadura estando con el ganadero y no contra el ganadero".

Cabe recordar que la Junta de Extremadura ha conseguido flexibilizar el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina con cambios como que las explotaciones calificadas T3H, sin tuberculosis declarada en los tres últimos años, sólo tendrán un saneamiento al año para mantener la calificación sanitaria.

Con esta exención de realización de tantas pruebas en Extremadura “se da cumplimiento a "una reivindicación histórica del sector ganadero" ya que más volumen de saneamientos suponen "problemas y pérdidas" económicas.

Además, se suprime la obligación de pruebas de pre-movimiento para el traslado directo de terneros con destino a cebaderos cerrados y se cambian los criterios del uso del gamma-interferón, quedando al criterio de los servicios veterinarios.

La Junta actúa con responsabilidad para proteger la cabaña ganadera ante el brote de lengua azul

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha confirmado esta semana un brote de lengua azul, serotipo 1, en Extremadura ante lo que ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque se trata, “por desgracia” de una enfermedad que es conocida desde hace muchos años por lo que se sabe “cómo actuar” y las medidas a abordar.

Así, Morán ha explicado que por responsabilidad y para proteger la cabaña ganadera, en esta edición de la FIG Zafra no hay presencia de ganado sensible a la lengua azul, es decir, ovino, vacuno y caprino porque lo primordial, ha insistido, es “salvaguardar la salud” del ganado.

“Somos muy conscientes del inconveniente que esto supone para todo el sector ganadero y, en especial en este momento también para Zafra, porque esta feria es importantísima para nuestro sector, pero es una decisión necesaria”, ha lamentado la consejera.

De este modo, ha evidenciado que un ganado sano “es sinónimo” de calidad de la carne, del mantenimiento de la economía del sector y, por ello, se toman “decisiones difíciles pero necesarias, por responsabilidad y por el bien común de la ganadería extremeña”.

Morán ha explicado que hasta ahora toda Extremadura estaba considerada como zona restringida frente al serotipo 4 de este virus pero se ha detectado la presencia del serotipo 1 en la región. Hasta el momento, solo Andalucía estaba restringida a este tipo pero ahora Extremadura también pasará a estar dentro en aplicación de la orden ministerial vigente.

Ante ello, la Junta está actuando “de forma rápida y tomando las decisiones necesarias” para preservar la sanidad animal y, al tiempo, se trabaja de forma coordinada con el Ministerio de Agricultura para ver “todas las posibilidades con respecto a la vacunación” para “dar una respuesta rápida” y abordar este asunto “de la forma más adecuada”.